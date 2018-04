Drucker klamal o obchodovaní firmy Logaro, tvrdí Matovič a chce odkúpiť pozemky v Trnave

BRATISLAVA 10. apríla - Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) vedome zavádza a klame ľudí. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, čo v pondelkovom stanovisku Drucker podľa Matoviča klamal o obchodovaní spoločnosti Logaro Lucie Druckerovej s pozemkami v okolí Trnavy. Podľa Matoviča je Drucker evidentne usvedčený z korupcie.Matovič pripomenul, že Drucker v stanovisku uviedol, že podnikanie jeho ženy je postavené na rýdzo trhových princípoch. Poslanec dodal, že pozemky v Špačinciach Druckerová rok držala vo vlastníctve firmy Logaro. Drucker v stanovisku uviedol, že pozemky v Špačinciach nadobudla spoločnosť Logaro, s.r.o., koncom roka 2016 za 8,94 eura za m2 bez DPH.

Výdavky na inžinierske siete v závierke nie sú

V priebehu roka 2017 sa na týchto pozemkoch v celom území realizovali developerské práce - všetky stavebné povolenia na siete a rozostavanie častí sietí – dažďová, splašková kanalizácia, teleso cesty a príjazd, voda vrátane prekládky, prekládka vysokého napätia, plyn, ďalej všetky projektové dokumentácie na rodinné domy a tiež pripravené bankové financovanie.V procese týchto developerských prác o toto územie prejavila záujem iná developerská spoločnosť za kúpnu cenu 37 eur za m2 bez DPH. Celé územie vrátane pozemkov vlastnených spoločnosťou Logaro bolo predané na konci roka 2017."Keď Logaro urobí čokoľvek, akýkoľvek výdavok, tak v normálnom svete sa to napíše do účtovníctva a musí to byť v účtovnej závierke. Firma Logaro nemá ani zmienku o výdavkoch na inžinierske siete," povedal Matovič s tým, že ak by ich tam Logaro priviedlo, muselo by to byť v závierke."V pondelok Drucker nechtiac, a muselo to byť ťažké, povedal, že som mal pravdu," uviedol Matovič a uviedol, že výdavky na inžinierske siete v účtovnej závierke nie sú. Tak rozdiel medzi 37 eurami a 8,90 eura je podľa Matoviča čistý zisk Druckerovcov."Pozemky predali za 413-tisíc eur v Špačinciach. Behom roka na pozemkoch ktoré dostali, zarobili 313-tisíc eur. Lebo nemajú žiadne náklady s obstaraním sietí," povedal Matovič. Zároveň dodal, že aj starosta Špačiniec pre denník Sme uviedol, že cena pozemkov s privedenými sieťami v obci je okolo 100 až 120 eur s DPH. "Ja som hovoril 80 eur bez DPH," dodal s tým, že starosta kandidoval za Smer-SD.

Druckerovi dal ponuku

Matovič v utorok poukázal aj na pozemky v Trnave, ku ktorým sa Drucker vo svojom stanovisku vyjadril, že ide o ornú pôdu. "Jeho žena do prílohy k účtovnej závierke uviedla, že podnik nakupoval dlhodobý hmotný majetok - pozemky na účely výstavby. Pozemky za rok 2017 kupovali za účelom výstavby. Pozemky za 89 centov kúpili, za chvíľu budú mať cenu 40 aj 50 eur," uviedol Matovič s tým, že ide o vyše 23-tisíc metrov štvorcových a zaplatili za ne 20-tisíc eur.Matovič v utorok vyhlásil, že Druckerovi dáva ponuku, že pozemky od firmy Logaro kúpi za sumu o sto percent vyššiu, ako ich kúpili. Po predaji by na tom Matovič zarobil tri milióny eur. "Dávam prísľub, že to, čo zarobíme, tri milióny eur, ľudia rozhodnú verejným hlasovaním, komu peniaze rozdelíme. Pre rodiny, ktorých príbuzní umierajú, pre okradnuté rodiny, pre všetkých, ktorí doplácajú na sociálny štát Roberta Fica," uzavrel.Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v pondelok 9. apríla na tlačovej besede poukázal na to, že minister vnútra Tomáš Drucker pravdepodobne zobral úplatok 1 380 000 eur, keď jeho manželka kúpila pozemky v hodnote jeden a pol milióna eur za 120-tisíc eur. Matovič sa pýta, či je toto úplatok za to, že bol tak štedrý a zatajoval zmluvy s dodávateľskou firmou REMPO, keď bol šéfom Slovenskej pošty.Neskôr mala Lucia Druckerová získať od spoločnosti Mlynské pole, kde sú majiteľmi manželia Dvoreckí, ktorí figurujú aj v spoločnosti REMPO, pozemky pod cenu v Špačinciach a v Trnave. "Tento prípad má všetky znaky toho, že najskôr sa kamarátovi dohadzujú zákazky a ten si následne vyberá späť výhody. Druckerovci nezaplatili ani desať percent hodnoty týchto pozemkov," vyhlásil Matovič.