Drucker: Na prvé kolo oddlžovania nemocníc pôjde asi 80 miliónov eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) - V prvom kole oddlžovania nemocníc sa použije asi 80 miliónov eur. Peniaze pôjdu najprv na úhradu starších dlhov, priblížil po rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Kabinet dnes odsúhlasil jeho plán oddlžovania nemocníc, štát dá na tento účel najviac 585 miliónov eur.Peniaze sa môžu použiť na úhrady pohľadávok, ktoré vznikli ku koncu minulého roka. V prvom kole to budú tie, ktoré sú staršie ako dva roky.uviedol Drucker s tým, že ak budú mať nemocnice rýchlo ozdravné plány, rýchlo budú aj peniaze. Ozdravné plány sú jednou z podmienok, aby sa zdravotnícke zariadenia mohli zapojiť do oddlžovania. V prípade štátnych nemocníc budú podľa Druckera hotové do konca mesiaca.K úhrade prvých dlhov by mohlo prísť asi v novembri, odhadol Drucker. Malo by ísť o záväzky univerzitných a fakultných nemocníc, ako aj tých v pôsobnosti samosprávnych krajov. Drucker však podotkol, že loptička je na strane veriteľov, ktorí sa o peniaze musia uchádzať. Tie neprídu na účet nemocníc, do ich záväzkov vstúpi ministerstvo zdravotníctva, ktoré dlhy zaplatí. Od veriteľov však očakáva zľavy, čo sa nie všetkým páči. Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združení v asociácii SK+MED s tým nesúhlasia a Druckerovi napísali aj otvorený list.Poukazujú, že podľa európskej legislatívy a právnej praxe je možné uvažovať nad vzdaním sa príslušenstva, avšak nie istiny. Drucker však oponuje, že v tomto prípade ide o tzv. privatívnu nováciu, kedy dochádza k zániku pôvodného záväzku a vzniká nový. Odmietol, že by šlo o vydupávanie lepších podmienok pre štát. Poukazuje, že dodávatelia v zmluvách s nemocnicami často zohľadňovali aj financovania, teda to, koľko bude trvať, kým ich vyplatia.povedal. Považuje to za férové a zodpovedné.Vláda dnes odsúhlasila koncept oddlženia nemocníc. Štát im dá na vyplatenie svojich dlhov stámilióny eur, najviac však 585 miliónov eur. Tento krok musí ešte odsúhlasiť parlament. Oddlžovanie sa má týkať štátnych aj neštátnych nemocníc. Štát chce oddlžovať dvoma formami - takzvanou dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou. Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur.