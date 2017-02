Drucker: Na zneužitie systému musíme upozorniť ekonomickým porovnaním

Na archívnej snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. februára (TASR) – Cieľom nie je vyberať poplatky, alebo niekomu zamedziť prístup k zdravotnej starostlivosti, ale, naopak, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre tých, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike týmto vysvetlil filozofiu zmien, ktorú chce jeho rezort zaviesť v systéme poskytovania starostlivosti na urgentných príjmoch v nemocniciach.Minister pripomenul, že návrh, aby pacienti, ktorí prídu na urgent s nádchou alebo kašľom, platili desať eur namiesto súčasných necelých dvoch eur smeruje k tomu, aby pacienti nezneužívali systém.zdôraznil minister.Upozornil, že na riešenie kašľa alebo nádchy je určená ambulantná forma starostlivosti, na ktorú štát podľa Druckerových slov vynakladá 16 až 18 miliónov eur.uviedol minister.povedal Drucker.Minister pripomenul v rámci pripravovanej novely zákona by ten, kto do nemocnice príde s úrazom či v ohrození života, nemal po novom zaplatiť nič. Takisto sa to bude týkať prípadu, ak na urgente budú pacienta ošetrovať najmenej dve hodiny.