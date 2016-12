Drucker nechce objednávaním sa za peniaze znevýhodniť

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nechce, aby sa ľudia za peniaze predbiehali v čakárňach u lekára. Plánovaná úprava poplatkov má preto podľa jeho slov umožniť objednať sa na konkrétny termín tak, aby ostatní pacienti neboli znevýhodnení. Legislatívnu zmenu chce predstaviť vo februári. Šéf rezortu odhaduje, že by mohla začať platiť v druhej polovici budúceho roka." povedal Drucker na margo pripravovanej legislatívnej zmeny. Považuje za podstatné, aby ľudia necítili, že budú musieť platiť.vysvetlil.Drucker zdôrazňuje, že ministerstvo pod jeho vedením nikdy nepripravovalo poplatok za prednostné vyšetrenie.skonštatoval Drucker.Minister zatiaľ výšku poplatku za objednanie nekonkretizoval. Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth však priblížil, že by mohlo ísť asi o päť eur v závislosti od regiónu. Šéf rezortu nevylučuje, že sa vytvorí aj priestor na objednávanie mimo ordinačných hodín. V takom prípade by však lekárske úkony neboli hradené z verejného zdravotného poistenia. Lekári túto možnosť dlhodobo odmietajú.Poplatky v ambulanciách sa prostredníctvom novely zákona naposledy upravili pred vyše rokom. Dlhodobo ju kritizujú lekári či niektorí pacienti. Nepáči sa im napríklad, že právnou úpravou sa zrušila možnosť prednostne sa objednávať za poplatok. Lekári tvrdia, že bol po tom dopyt. Pacientske organizácie zase poukazujú na to, že niektorí lekári aj tak vyberajú poplatky, za čo nemajú, a pri tých povolených si mali výrazne zvýšiť cenu. Podľa niektorých vyšších územných celkov je v poplatkoch chaos.Pacienti sú ochotní zaplatiť si za konkrétny termín u lekára. U všeobecného doktora by tak urobil každý druhý človek, u špecialistu dve tretiny respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry GFK, ktorý si nechala vypracovať Asociácia na ochranu práv pacientov. Prieskum si dalo urobiť aj ministerstvo, ukázal to isté. Takúto možnosť by privítalo 85 percent rodičov, celkovo ju vítalo 70 percent opýtaných. Ľudia by za takúto službu boli ochotní zaplatiť štyri až päť eur.