Drucker neverí, že zmenou policajného prezidenta sa niečo vyrieši

Na snímke Tomáš Drucker. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Bývalý minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) neverí, že zmenou prezidenta policajného zboru sa niečo vyrieši. Napísal to na sociálnej sieti, kde vysvetľuje svoje rozhodnutie skončiť v rezorte vnútra.uviedol.Polícia sa podľa neho mediálne stala symbolom “štátnej moci” a ani prípadné odvolanie Tibora Gašpara túto vec nezmení. Podľa Druckera si to vyžadujedoplnil Drucker, ktorý dáva priestor, aby do čela rezortu prišiel niekto iný.Drucker oznámil rezignáciu v pondelok (16.4.) po tom, čo neodvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezortu vnútra šéfoval necelý mesiac. Nechce prispievať k polarizácii spoločnosti.Gašpar zatiaľ vo funkcii zostáva. Pokiaľ ho o odchod požiada minister vnútra, odíde. Nemyslí si však, že on ako osoba je ten, kto polarizuje spoločnosť. Gašparov odchod žiadajú ľudia na protestoch, opozícia aj prezident Andrej Kiska. Drucker ako minister hovoril, že Gašparovo odvolanie nie je správne ani spravodlivé, pripustil však existenciu dôvodov, pre ktoré mohol Gašpar ponúknuť svoju funkciu.