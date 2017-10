Drucker o filme o pôrodniciach: Nehádžem lekárov do jedného vreca

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. októbra (TASR) - Väčšina zdravotnej starostlivosti a ľudského prístupu je v slovenských pôrodniciach dobrá, tvrdí minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Momenty, ktoré videl vo filme Medzi nami od režisérky Zuzany Límovej, však podľa neho nepatria do dôstojného správania sa k rodičkám.uviedol Drucker. Film od Límovej ale ako kritiku neznevažuje. Trvá na tom, že niektoré zverejnené momenty by sa nemali stávať.Drucker je otcom dvoch detí a bol pri oboch pôrodoch. Jeho manželka rodila v UNB.dodal.Dokument Medzi nami má poukazovať na nedostatočné súkromie rodičiek a neosobný prístup zdravotníckeho personálu k ženám v bratislavských pôrodniciach. V jednej zo snímok sa lekár priznal, že dal rodičke počas pôrodu facku, "lebo bola hysterická".Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je už s týmto doktorom vo fáze rozviazania pracovného pomeru, priznala, že to robiť nemal. Šéf UNB Juraj Kovács si však za svojimi lekármi aj zdravotníkmi stojí a ich prácu si váži. Film označil za tendenčný, UNB má podľa neho tisíce spokojných rodičiek. Obraz o nemocnici si nemožno vytvoriť na základe výpovede troch rodičiek, myslí si.Film sa k slovenským divákom dostal začiatkom tohto týždňa. Pracoval na ňom medzinárodný tím. Budú si ho môcť pozrieť aj v zahraničí.