Drucker: Oddlžovanie nemocníc by mohla vláda schváliť po prázdninách

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) verí, že oddlžovanie nemocníc by sa mohlo schváliť po skončení letných prázdnin.povedal dnes po rokovaní vlády SR. Kabinet sa mal plánom vyplatenia dlhov nemocníc zaoberať pôvodne už koncom júna.uviedol Drucker. Pripustil, že by to mohlo spôsobiť posun pôvodného harmonogramu oddlžovania. To, že vláda o materiáli zatiaľ nerokovala, ako svoje zlyhanie nevníma.Na oddlžovanie, s ktorým chce Drucker začať na jeseň, sa majú využiť peniaze zo štátnych finančných aktív, najviac však 585 miliónov eur. Oddlžovanie sa má týkať štátnych aj neštátnych zariadení a prebehne vo viacerých etapách. Peniaze majú dostať tí, ktorí budú ochotní plniť ozdravné plány.Plán už skritizovali dodávatelia zdravotníckych pomôcok. Tí patria medzi najväčších veriteľov nemocníc. Nepáči sa im, že štát od nich v rámci oddlžovania očakáva zľavy, niektoré z nich sú podľa Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK-MED mimo ekonomickej reality. Svojich členov preto vyzvala, aby zvážili, či sa do neho zapoja a neobrátia sa na súd.Dlh v zdravotníctve vlani narástol na 647,24 milióna eur. Najviac - 547,16 milióna eur dlhujú štátne univerzitné a fakultné nemocnice.