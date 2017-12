Drucker považuje doplnkové ordinačné hodiny naďalej za dobrý návrh

Na archívnej snímke minister zravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je naďalej presvedčený, že zavedenie doplnkových ordinačných hodín v ambulanciách lekárov je obsahovo dobrý návrh. Považuje za legitímne právo kohokoľvek ho kritizovať, on si však za ním stojí.povedal Drucker.Ekonomická motivácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti znamená podľa jeho slov viac dostupnosti.skonštatoval s tým, že dostať do domácnosti informáciu, že to nie je pravda, nie je jednoduché.Drucker opakovane odmietol porovnávanie úhrady za vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín so "zajacovou dvadsaťkorunáčkou". Poukazuje, že tú musel platiť každý a nemohol si vybrať. Návšteva lekára v doplnkových ordinačných hodinách bude dobrovoľná. Pacienti, ktorí o ne nemajú záujem, môžu lekára navštíviť v riadnych ordinačných hodinách ako doteraz.Ako a či sa doplnkové ordinačné hodiny zavedú od mája 2018 aj do praxe, nie je zatiaľ zrejmé. Po tom, čo premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na kritiku opozície hovoril o ich možnom zrušení, rezort avizoval, že tému bude riešiť s poslancami parlamentného zdravotníckeho výboru. Chce pripraviť takú právnu úpravu, ktoráDoplnkové ordinačné hodiny by mali byť od mája pre všeobecných lekárov a špecialistov nepovinné. Pacient sa v rámci nich má objednať, za vyšetrenie si bude musieť zaplatiť, keďže nebude hradené z verejného zdravotného poistenia. Maximálna suma bude 30 eur. Predpísané lieky či ďalšie zdravotné výkony, ktoré lekár indikuje, budú aj v tomto čase hradené zdravotnou poisťovňou.