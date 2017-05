Drucker predložil návrh na poplatok 10 eur na urgente v nemocniciach

Na archívnej snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 3. mája (TASR) - Pacient s kašľom či nádchou zaplatí po novom na urgente v nemocnici desať eur oproti doterajším necelým dvom. Poplatok za návštevu ambulantnej pohotovosti sa zvýši z 1,99 na dve eurá. Úhrady sa však nebudú týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vyplýva z novely zákona o zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ju po dlhom čase od avizovania zmien predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Niektoré návrhy po diskusii upravilo. Schváliť to ešte bude musieť vláda a parlament. Poplatky by v praxi mohli byť platné koncom tohto roka.Právna norma mení aj systém fungovania ambulantnej pohotovostnej služby. Pacientom má byť k dispozícii v kratšom čase ako doteraz, v súčasnosti funguje do rána. Súčasné lekárske služby prvej pomoci by mali zaniknúť najneskôr v júli budúceho roka. Po novom má vzniknúť takzvaná pevná a doplnková sieť takejto pohotovosti. V pevnej sieti by mala povinne fungovať v každom okresnom meste v pracovných dňoch od 16.00 do 23.00 h, v dňoch pracovného pokoja zase v čase od 7.00 do 23.00 h.Doplnková pohotovosť bude dobrovoľná, k dispozícii môže byť v pracovných dňoch nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v čase medzi 16.00 h a 23.00 h a nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 23. hodinou. Organizátor ju môže zriadiť ibaNa urgente v nemocniciach by nemali podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) platiť pacienti s čerstvými úrazmi, tiež tí, ktorým sa tam venujú viac ako dve hodiny alebo ľudia s nutnosťou hospitalizácie. V ambulantnej pohotovosti zase poplatok nebude potrebný u pacientov s úrazom bezprostredne po jeho vzniku a u tých, ktorých museli hospitalizovať.píše sa v návrhu.Drucker nemení novelou zákona iba poplatky na pohotovostiach. Má sa upraviť aj výška úhrady poistenca za stravovanie a pobyt počas liečby v kúpeľoch, ktorú hradí zdravotná poisťovňa. V prípade, že prepláca liečbu aj ubytovanie so stravou, sa výška úhrady pacienta zvyšuje z 1, 66 eur na 1,70 eur za deň. Pokiaľ ide o kúpeľný pobyt, kedy poisťovňa prepláca len liečbu, úhrada stúpa z 4,98 eur na 5 eur. Rezort zdravotníctva určil aj výšku úhrady za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na maximálne dve eurá. Drucker tvrdí, že zvyšovanie úhrad robíAmbulantné pohotovosti v minimálnej pevnej sieti sa nemusia podľa Druckera spravidla zatvoriť po 23.00 h. Môžu fungovať aj do rána, najneskôr do 7.00 h nasledujúceho dňa ráno, avšak iba v prípade, ak sa na tom organizátor dohodne so samosprávnym krajom. Drucker tvrdí, že súčasnú lekársku službu prvej pomoci využívajú pacienti po 23.00 hAk organizátor nebude úplne vedieť zabezpečiť služby lekárov ambulantnej pohotovosti, zariadi to samosprávny kraj. Takýto výpadok zo strany poskytovateľa však pre neho nebude bez následkov. Zdravotné poisťovne mu za to dajú menej peňazí, keďže úplne nezabezpečil prevádzku.Povolenie na prevádzku ambulantných pohotovostí v pevnej aj doplnkovej sieti bude vydávať ministerstvo zdravotníctva. V pevnej sieti bude platiť na šesť rokov, v doplnkovej je platnosť viazaná časovo a územne na pevný bod organizátora. O miesto v pevnej sieti sa bude súťažiť vo výberových konaniach, rezort by s nimi mal začať najneskôr začiatkom budúceho roka. Povolenie na prevádzku doplnkovej pohotovosti by malo vydávať ministerstvo na žiadosť organizátora.Lekárom v pevnej sieti novela zákona garantuje minimálnu hodinovú mzdu, ktorá má byť 1,359 percenta priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Lekár sa však so zamestnávateľom môže dohodnúť aj na vyššom plate. Výška hodinovej mzdy v doplnkovej sieti bude takisto záležať od dohody. Drucker nedávno povedal, že sa nízkej sumy vôbec nebojí, keďže do doplnkovej siete pôjdu lekári dobrovoľne a organizátor ich tak bude mať motiváciu dobre zaplatiť.