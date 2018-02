Drucker: Problémy s prehliadkami mŕtvych pochádzajú z dezinformácií

Na archívnej snímke Tomáš Drucker Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. februára (TASR) – Viacero problémov s prehliadkami mŕtvych tiel pochádza z dezinformácií. Povedal to minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) po piatkovom rokovaní s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomášom Haškom a so zástupcami Slovenskej lekárskej komory (SLK), Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, Asociácie súkromných lekárov a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP).povedal Drucker. Doplnil, že v dôsledku rôznych typov informácií sa stávalo, že niektorí lekári, ktorí aj boli pripravení slúžiť, začali sťahovať svoje dobrovoľné žiadosti.poznamenal minister zdravotníctva.Drucker považuje povinné prehliadanie tiel za krajný nástroj.doplnil.ÚDZS sa so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dohodol, že v najbližšom čase bude hľadať spoločné riešenia, aby od marca do ukončenia verejného obstarávania boli prehliadky mŕtvych tiel zabezpečované na dobrovoľnej báze.doplnil Haško.Ambulantným lekárom sa nepáči, že majú po novom povinne vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. Obhliadky sa majú v prvom rade riešiť cez tzv. organizátorov. ÚDZS však lekárom v prípade, že nie sú v danom kraji obhliadky zabezpečené, môže služby rozpísať. Zástupcovia lekárov preto žiadajú, aby štát legislatívu zmenil. Súčasný stav je podľa SLK a ZAP neprijateľný a neakceptovateľný.Doteraz obhliadky mŕtvych robili hlavne lekári v rámci ambulantnej pohotovostnej služby. Ministerstvo zaviedlo od januára novú úlohu pre ÚDZS obstarať organizátora prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne a zabezpečiť tak nepretržitú dostupnosť prehliadajúceho lekára. Tým môžu po novom byť lekári všetkých špecializácií, nielen všeobecní. V kraji, kde sa nepodarí obstarať organizátora, ÚDZS umožní dobrovoľný zápis oprávneným lekárom na služby na konkrétny dátum do tzv. ex offo zoznamov. V prípade, že sa na konkrétny dátum dobrovoľne nezapíše žiaden lekár, ÚDZS rozpíše povinné služby. Takýto rozpis sa bude robiť dovtedy, kým nebude cez verejné obstarávanie vybraný organizátor.