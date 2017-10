Drucker reaguje na Gáborčákovú: Operácie detí v zahraničí neodmietali

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. októbra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v roku 2015 neodmietla ani jednu operáciu dieťaťa vo veku do šesť rokov v zahraničí. Opozičnej poslankyni Soni Gaborčákovej (OĽaNO) to v parlamente odkázal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Jeho odpoveď v pléne prečítal vicepremiér pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD).Gaborčáková sa Druckera v rámci Hodiny otázok pýtala, koľko operácií detí do šesť rokov bolo vykonaných na území Slovenska v roku 2015. Chcela tiež vedieť, koľko operácií detí do šesť rokov bolo v danom roku vykonaných v zahraničí a VšZP ich preplatila.vysvetlila.Pellegrini označil jej otázku za sugestívnu.vysvetlil.VšZP v roku 2015 schválila a uhradila 27 operácií v zahraničí.odkázal Pellegrini s tým, že na organizovanie zbierok nie je žiadny dôvod.vysvetlil.Rezort však podľa Druckera nemôže komentovať prípady, ak rodič nechce, aby bolo jeho dieťa operované v niektorom zo zariadení na Slovensku a dožaduje sa tejto operácie v zahraničí.vysvetlil Drucker.Gaborčákovej je ľúto, že jej otázka bola vnímaná ako sugestívna.uviedla.Poslankyňa zároveň tvrdí, že má informácie o prípadoch, keď VšZP odmietla preplácať náklady na ubytovanie rodičov pri operovanom dieťati.odkázala.Pellegrini jej odporučil, aby sa na Druckera obrátila s konkrétnymi prípadmi, nie so všeobecným konštatovaním, že stúpa rapídne počet ľudí zbierajúcich peniaze na operáciu.reagoval.Vicepremiér rešpektuje, že rodičia, často z nie jednoduchých pomerov, potrebujú byť pri operovanom dieťati.dodal.