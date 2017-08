Drucker sa dnes pre hromadné výpovede lekárov stretne s vedením NÚSCH

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) sa dnes stretne s vedením Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Ide o špičkové zdravotnícke zariadenie, k prvému novembru tam podalo výpoveď deväť lekárov, zväčša rádiológov.povedala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Stanovisko k stretnutiu by malo dať ministerstvo pravdepodobne vo štvrtok (31.8.).Drucker minulý týždeň povedal, že o situácii okolo hromadných výpovedí bude zisťovať viac. Považuje ju za zlyhanie zo strany NÚSCH a naznačil, že zaň niekto ponesie zodpovednosť. Drucker sa chcel tiež bližšie pozrieť na to, do akej miery boli hromadné výpovede koordinované. Takéto rozhodnutie nepovažuje za fér.Lekári podľa vedenia NÚSCH oficiálne neuviedli dôvody ich výpovedí a o zámere odísť neinformovali dostatočne včas. Finančná skupina Penta médiám potvrdila, že odchádzajúci lekári idú pracovať do jej zdravotníckych priestorov. Lekári hľadali vhodný priestor na dlhodobý komerčný prenájom, Penta odmietla, že by šli pracovať pre ňu.Zdravotníci nemali byť v NÚSCH spokojní s technickým vybavením, v nových priestoroch má byť moderné. Rolu mohol podľa vedenia NÚSCH zohrať aj prísľub lepšieho finančného ohodnotenia.Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, odkiaľ odchádza väčšina lekárov, je jedno z najdôležitejších pracovísk NÚSCH. Národný ústav hľadá za odchádzajúcich lekárov náhradu.