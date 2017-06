Drucker sa pozrie na spor medzi lekármi a poisťovňami

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) sa plánuje bližšie pozrieť na spor medzi zdravotnými poisťovňami a ambulanciami, ktoré hrozia výpoveďami. Nebude však suplovať úlohu jedných či druhých, je ochotný prijať rolu mediátora. Povedal to dnes novinárom po rokovaní vlády SR.povedal Drucker s tým, že nie je podľa neho normálne, "aby bol ihneď schopný reagovať na každú jednu vec".povedal. Drucker priznal, že v ambulantnom sektore nie sú podmienky nastavené dobre.uzavrel.Asi 2000 ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) nie je spokojných s platbami od zdravotných poisťovní. Dnes preto pohrozili výpoveďami.Od 1. júla idú do výpovedí so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera, ambulancie sú pripravené urobiť tak i v prípade štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Od prvého júla s ňou ZAP nepredĺžil dodatky k zmluvám, ak sa do konca júna nedohodnú, nasleduje 60-dňové dohodovacie konanie. Ak sa ani v tomto čase nezhodnú, lekári sú pripravení podať výpoveď. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP.ZAP žiada od VšZP zvýšenie platieb pre špecialistov o 14 percent, v Dôvere a Unione o desať. Pre všeobecných lekárov chce v rámci kapitácie mesačne o jedno euro na pacienta viac, platí to pre všetky zdravotné poisťovne. Lekári tiež volajú po zadefinovaní rozsahu zdravotnej starostlivosti.