Drucker sa pri sestrách podľa SKSaPA snaží málo, MZ tvrdenia odmieta

Na archívnej snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Avizované zmeny v kompetenciách sestier sú krok dopredu, no malý. Situáciu s ich nedostatkom na Slovensku to vôbec nerieši, minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by sa mal tejto problematike venovať viac, upozorňuje sesterská komora. Nestačia jejv možnosti predpisovania niektorých zdravotníckych pomôcok pacientom.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) oponuje. Zmeny v predpisovaní pomôcok sú podľa neho len časť plánov, onedlho chce MZ predstaviť legislatívny návrh, ktorý bude definovať kompetencie všetkých zdravotníckych pracovníkov vrátane sestier.povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.Zatiaľ je známe, že sestry a pôrodné asistentky by od budúceho roka mohli predpisovať napríklad polohovateľné podložky, plienky či náplasti. Drucker to navrhuje v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, doteraz to mohol robiť len obvodný lekár. Zoznam pomôcok bude presne definovaný.povedala Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Predpisovať ich budú môcť totiž len sestry-špecialistky s pokročilou praxou, s vlastným kódom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zmluvou so zdravotnou poisťovňou.Podľa sesterskej komory nejde v tomto prípade ani o desať percent takýchto pracovníčok. Lazorová je zvedavá, s akými plánmi rezort príde, upozornila, žereagovala Eliášová.Komora tvrdí, že Drucker má na stole už rok ich návrh na riešenie nedostatku sestier na Slovensku,. Okrem vyššej mzdy SKSaPA žiada napríklad podporu zamestnávania sestier, ktoré z rodinných, zdravotných či iných dôvodov nemôžu pracovať na plný úväzok u zamestnávateľa flexibilnými možnosťami práce. Tiež žiada zjednodušenie vedenia ošetrovateľskej dokumentácie, motiváciu pre štúdium odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, kontrolu dodržiavania obsadenia počtu sestier na jednotlivých oddeleniach.uviedla Eliášová.