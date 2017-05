Drucker: Strata štátnej VšZP je nižšia, ako sa čakalo

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. mája (TASR) - Strata štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) bude nižšia, ako sa pôvodne čakalo, a to okolo 190 miliónov eur. Za minulý rok predstavuje 112 miliónov eur a za predchádzajúci 78 miliónov eur. Po dnešnom rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).Predbežná účtovná závierka počítala so sumou 200,2 milióna eur. Štátna poisťovňa, ktorá je najväčšou na trhu, očakávala pôvodne pre zreálnenie tvorby technických rezerv ešte oveľa vyššiu stratu. Jej šéf Miroslav Kočan koncom októbra 2016 na základe analýzy od spoločnosti Deloitte Advisory avizoval, že môže dosiahnuť 283 miliónov eur.Minister Drucker dnes potvrdil svoje predchádzajúce stanovisko, že bude v takomto prípade žiadať vrátenie odmien od bývalého manažmentu poisťovne. VšZP predvlani vyplatila na odmenách predstavenstvu za dobré hospodárenie 41.062 eur.Štátna poisťovňa mala doteraz najvyššiu stratu v roku 2010, a to vyše 120 miliónov eur.