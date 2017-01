DRUCKER: Univerzitná nemocnica Bratislava má byť ako akciovka

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. januára (TASR) - Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou na Slovensku, by mala od februára viesť rada riaditeľov. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) chce zriadiť kolektívne štatutárne orgány aj v ostatných štátnych nemocniciach, UNB bude prvou "lastovičkou". Zdravotnícke zariadenia by sa tak mali viesť ako akciové spoločnosti, zmena ich formy sa nechystá." vysvetlil Drucker. Verí, že tento krok posilní zodpovednosť a prinesie vyššiu mieru kontroly. Tú má zlepšiť aj vlaňajšie zriadenie dozorných orgánov v nemocniciach a záchrankách.Pri obsadzovaní nového štatutárneho orgánu UNB chce Drucker hľadať medzi ľuďmi, ktorí už v nemocnici pracujú. Avizuje však, že v tomto aj v ďalších prípadoch bude na personálne obsadenie nového orgánu do pol roka vypísané výberové konanie. UNB, ktorá sa skladá z piatich nemocníc, vedie od roku 2012 ortopéd Miroslav Bdžoch.Šéf rezortu už koncom minulého roka avizoval, že štátne nemocnice a záchranky by sa v budúcnosti mohli riadiť ako akciové spoločnosti. Kolektívny orgán má byť obdobou ich predstavenstva. Drucker tak chce zaviesť viac kontroly a štandardných procesov riadenia. Upozorňuje však, že transformácia nemocníc na akciovky sa nechystá. O tú sa neúspešne pokúšala vláda Ivety Radičovej (vtedy SDKÚ-DS).Nemocnice by tak naďalej mali mať formu príspevkových organizácií.doplnil Drucker. Pripomína, že v súkromnom sektore sa ukázali ako kvalitné.