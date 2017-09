Drucker upustil od zámeru, aby odbory platili odvody za štrajkujúcich

Na snímke minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. septembra (TASR) – Odborové organizácie nebudú musieť povinne platiť zdravotné odvody za štrajkujúcich zamestnancov tak, ako to pôvodne navrhovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ)SR.Tento bod sa rezort rozhodol z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú ešte bude musieť schváliť vláda a parlament, po medzirezortnom pripomienkovom konaní vypustiť. Okrem odborárov mali voči tomu výhrady aj ministerstvá práce a financií, zdravotné poisťovne alebo lekári.potvrdila hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.Úprava mohla podľa viacerých odborníkov znefunkčniť právo na štrajk, a to najmä menším odborovým organizáciám.uviedol Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen.doplnil nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý, skupina poslancov okolo neho tento bod takisto pripomienkovala.Rezort chcel navrhovanou zmenou docieliť, aby sa počas štrajku zdravotné poistenie zamestnanca neprerušovalo. Takisto chcel znížiť byrokratickú záťaž pre zamestnávateľov, ktorí dnes počas štrajku musia prihlásiť a odhlásiť zamestnancov zo zdravotného poistenia.Platenie odvodov za štrajkujúcich zamestnancov závisí v súčasnosti od možností a rozhodnutí odborovej organizácie. Ak na to má prostriedky, urobí to, ak nie, štrajkujúci si poistenie hradia individuálne sami.