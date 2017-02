DRUCKER:VšZP možno dofinancovať cez zvýšenú sadzbu za poistencov štátu

Na archívnej snímke minister zravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR – Dano Veselský Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 2. februára (TASR) – Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá je v strate, by sa mohla tento rok dofinancovať cez zvýšenú sadzbu za poistencov štátu. Štát by chcel takýmto spôsobomdo celého systému. Ak by časť takto získaných peňazí VšZP nestačila, poisťovňa avizuje rokovania o úverovom rámci s komerčnými bankami. Povedal to dnes minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) aj šéf VšZP Miroslav Kočan po skončení zasadnutia parlamentného zdravotníckeho výboru, na ktorom prezentovali ozdravný plán VšZP.Vlastnými úspornými opatreniami chce štátna zdravotná poisťovňa tento rok ušetriť viac ako 115 miliónov eur na nákladoch. Od štátu je na jej dofinancovanie potrebných asi 150 miliónov eur. Koľko peňazí by do VšZP išlo cez zvýšenú platbu za poistencov štátu, Drucker zatiaľ nepovedal. Chce si počkať na výsledky účtovného auditu vo VšZP.povedal minister. Zvýšenie sadzby by do legislatívneho procesu mohlo ísť v máji či júni.uviedol Kočan. Potvrdil, že. Ten by mal podľa jeho slov zároveň i cenu v tom,vysvetlil Kočan.Zdravotnícky parlamentný výbor bude ešte o ozdravnom pláne diskutovať, a to budúci týždeň. Debatu o tomto bode dnes predseda výboru Štefan Zelník (SNS) prerušil, viacerí poslanci mali ešte otázky.Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je najväčšou na trhu, je v strate od minuloročného augusta po tom, čo zreálnila tvorbu technických rezerv. Musela preto vypracovať ozdravný plán, odobril ho aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).Pôvodne sa vlani očakávala strata na úrovni asi 250 miliónov eur. V dôsledku vyššej platby za štátnych poistencov posledné dva mesiace v roku 2016 a lepších nákladov na zdravotnú starostlivosť ju však Kočan odhaduje na 200 až 210 miliónov eur. VšZP ešte v takejto vysokej strate nebola. Doteraz najvyššiu mala v roku 2010, a to viac ako 120 miliónov eur. Štátna zdravotná poisťovňa bude podľa Druckera v strate aj tento rok. V roku 2018 by sa VšZP mala podľa neho dostať do pozitívneho hospodárenia.Sadzba za poistencov štátu je v súčasnosti 3,78 percenta.