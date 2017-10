Drucker: Zmeny vo fungovaní lekární majú priniesť ich lepšiu kvalitu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 11. októbra (TASR) – Novela zákona, ktorá má zmeniť zriaďovanie verejných lekární, má podľa šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smer-SD) prispieť k ich odbornejšiemu fungovaniu. Po novom ich majú viesť farmaceuti. Poukázal na to, že ministerstvo reagovalo na aplikačnú prax a návrh na zmenu prišiel zo Slovenskej lekárnickej komory.povedal Drucker. Mnoho odborných zástupcov pôsobí podľa jeho slov v súčasnosti vo viacerých lekárňach.vysvetlil.Lekárnická komora podľa jeho slov navrhovala, aby minimálne 51 percent lekárne vlastnil farmaceut, ktorý má potrebné odborné vzdelanie. Ministerstvo s tým však nesúhlasilo, takýto zásah do vlastníckeho práva považovalo za neprimeraný. Vznikol preto návrh na reguláciu cez konateľstvo. Ako avizoval Drucker, je však ešte otvorený na diskusiu. Od toho, aby každá lekáreň mala vlastného odborníka, však ustúpiť nechce.Pripravovanú novelu zákona o liekoch, ktorá zmeny prináša, dnes kritizovali zástupcovia siete lekární Dr. Max a BENU. Nevylúčili, že by ju napadli na Ústavnom súde SR. Generálny riaditeľ Dr.Max na Slovensku Tomáš Slechan si myslí, že podanie by mohlo byť úspešné. Návrh podľa Slechana zásadne vstupuje do základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb.Ako vyplýva z návrhu novely, verejné lekárne nebudú môcť viesť laici, ale len farmaceuti. Na Slovensku je momentálne približne polovica z nich ovládaná laikmi, ozrejmila Slovenská lekárnická komora (SleK). Aj ona si od zmeny sľubuje vyššiu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti.povedal pre TASR šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.Zmeny v prevádzkovaní lekární treba zabezpečiť do decembra budúceho roka. Návrhom sa ešte bude zaoberať vláda a parlament.