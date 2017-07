Druhá liga má 16 tímov, Nové Mesto nad Váhom nahradí VSS Košice

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Vyhne 27. júla (TASR) - Druhá najvyššia slovenská futbalová súťaž bude mať šestnásť účastníkov napriek odstúpeniu FC VSS Košice. Jeho miesto zaujme AFC Nové Mesto nad Váhom. Druhý tím zo skupiny Západ o zotrvanie v 2. lige v sezóne 2016/2017 sa definitívne stane účastníkom až po schválení výkonným výborom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v zrýchlenom konaní v zmysle čl. 19 bod C Rozpisu súťaží SFZ.Zástupcovia všetkých druholigových klubov sa vo štvrtok stretli pred štartom súťaže vo Vyhniach a témou rokovaní bola aj účasť jej minulosezónneho víťaza. Ten mal právo pôsobenia vo Fortuna lige, ale pre nesplnené licenčné podmienky v nej nemohol hrať. Medzi slovenskou elitou ho nahradil FC Nitra. VSS mal hrať domáce súboje v Žiline, prvý už v sobotu proti rezerve Podbrezovej. Košice však ani neabsolvovali letnú prípravu. Realizačnému tímu sa skončili zmluvy k 30. júnu, tréner Jozef Majoroš prijal ponuku asistentského postu vo fortunaligových Michalovciach. Odchody sa nevyhli ani hráčskemu kádru, posledný odišiel Nikola Ristovski, keď posilnil košickú Lokomotívu.Druhá liga sa začne v piatok 28. júla v novom formáte, ktorý napokon nedostal trhliny ani odchodom košického mužstva. "SFZ akceptoval prihlášku VSS Košice do 2. ligy pre sezónu 2017/2018 na základe včas podanej prihlášky klubu do súťaže a splnení všetkých podmienok, súvisiacich s jeho zaradením do súťaže. Neexistoval žiaden relevantný zákonný dôvod pre neakceptovanie tejto prihlášky, hoci neoficiálne indície mohli napovedať, že skutočný stav klubu negarantuje, že VSS Košice budú schopné zabezpečiť účinkovanie klubu v druhej najvyššej slovenskej súťaži počas celej sezóny 2017/2018.SFZ ako zastrešujúci orgán slovenského futbalu nemôže riešiť situáciu iba na základe dohadov alebo neoficiálnych informácií, musí vychádzať z existujúcich skutočností a vyrovnanie dlhov VSS Košice voči hráčom i trénerom nebolo v podmienkach zaradenia klubu do súťaže. Aby sa v budúcnosti nezopakovala podobná situácia, príslušné orgány SFZ pripravujú licenčný systém pre 2. ligu, ktorý by zahŕňal aj dlhy klubov voči hráčom a trénerom, a mal by začať platiť od sezóny 2018/2019. Sezónu 2017/18 absolvuje 16 účastníkov tak, ako bolo stanovené na konferencii 3. júna 2016 v Bratislave. Komisia SFZ pre riadenie 2. ligy oslovila aj víťaza skupiny Západ o zotrvanie v 2. lige v sezóne 2016/2017 Spartak Trnava B a rovnako aj druhý tím zo skupiny Východ o zotrvanie v 2. lige v sezóne 2016/2017 MŠK Rimavská Sobota, oba zmienené kluby však neprejavili záujem o účinkovanie v 2. lige v sezóne 2017/2018, kým AFC Nové Mesto nad Váhom áno. AFC Nové Mesto nad Váhom absolvuje všetky potrebné postupy pre účinkovanie v 2. lige a po schválení účasti klubu v 2. lige výkonným výborom SFZ odohrá 1. kolo proti FK Železiarne Podbrezová B v náhradnom termíne," znelo stanovisko zväzu na jeho oficiálnej stránke.