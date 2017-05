Druhá najväčšia americká automobilka potvrdila rozsiahle prepúšťanie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dearborn 17. mája (TASR) - Druhá najväčšia americká automobilka Ford plánuje rozsiahle prepúšťanie. Týmto spôsobom chce znížiť náklady. Koncern dnes potvrdil mediálne správy z uplynulých dní, podľa ktorých zníži počet zamestnancov v Severnej Amerike a Ázii približne o 10 %.Ford sa chce podľa vlastných slov sústrediť na dohody so zamestnancami, ktorí by vďaka stimulom, ako je napríklad finančné vyrovnanie, dobrovoľne podali výpoveď, alebo odišli do predčasného dôchodku. Koncern plánuje, že sa do konca septembra zbaví približne 1400 ľudí.Tento program je súčasťou komplexnejšieho úsporného programu, ktorého cieľom je znížiť náklady o 3 miliardy USD (2,71 miliardy eur). Ford po celom svete zamestnáva približne 200.000 ľudí, približne polovicu z toho v USA, kde automobilový trh v poslednom čase výrazne ochladil.Znížením počtu pracovných miest v USA však automobilka riskuje konflikt s prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý prisľúbil, že vytvorí viac pracovných miest než ktorýkoľvek prezident pred ním, a vehementne sa snaží podporovať domáci priemysel.