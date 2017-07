Druhé predkolo Ligy majstrov už aj so Celticom Glasgow a Žilinou

Na snímke hráči Žiliny sa tešia s trénerom Adriánom Guľom Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

program 1. zápasov 2. predkola LM 2017/2018:



utorok 11. júla:

19.00 FK Karabach Agdam - FC Samtredia

20.30 Hibernians Paola - FC Salzburg

20.45 Partizan Belehrad - Budučnost Podgorica

20.45 HNK Rijeka - The New Saints



streda 12. júla:

18.00 FK Spartaks Jurmala - FK Astana

19.00 Zrinjski Mostar - NK Maribor

19.00 Malmö FF - Vardar Skopje

19.00 Šeriff Tiraspoľ - KF Kukesi

19.00 Hapoel Be'er Ševa - Honvéd Budapešť

19.00 APOEL Nikózia - F91 Dudelange

19.30 BATE Borisov - Alaškert FC

20.00 TFK Mariehamn - Legia Varšava

20.00 Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad

20.15 MŠK ŽILINA - FC Kodaň /rozhoduje: Benoit Millot (Fr.)/

20.45 Dundalk FC - Rosenborg Trondheim

21.15 FH Hafnarfjördur - Vikingur Göta



piatok 14. júla:

18.00 FC Linfield - Celtic Glasgow



kalendár žrebov LM 2017/2018:

14. júla: žreb 3. predkola (Nyon)

4. augusta: žreb play off (Nyon)

24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



zápasový kalendár LM 2017/2018:

11.-12. júla: 1. zápasy 2. predkola

18.-19. júla: odvety 2. predkola

25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola

1.-2. augusta: odvety 3. predkola

15.-16. augusta: 1. zápasy play off

22.-23. augusta: odvety play off

12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - V 2. predkole futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 sa do hry už dostane aj bývalý európsky šampión Celtic Glasgow spolu s viacerými uchádzačmi o skupinovú fázu ako FC Kodaň, Legia Varšava či Ludogorec Razgrad. Slovenský majster MŠK Žilina v stredu 12. júla (o 20.15 hod.) na štadióne pod Dubňom hostí dánskeho favorita FC Kodaň v kádri so slovenským reprezentantom Jánom Gregušom. Zverenci trénera Adriána Guľu sa pokúsia vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu do odvety, ktorá je na programe o týždeň v Kodani.Z 1. predkola postúpilo k 29 účastníkom 2. predkola päť víťazov, medzi nimi aj severoírsky majster Linfield. Práve on sa stretne v dvojzápase so Celticom, pričom prvý zápas v Severnom Írsku sa hrá až v piatok 14. júla. Škóti v uplynulej sezóne prenikli do vytúženej skupiny, rovnako ako Legia Varšava, Kodaň aj Ludogorec.V utorok sa budú hrať štyri súboje, gruzínsky debutant v LM Samtredia nastúpi v azerbajdžanskom Karabachu a Rijeka, ktorá ukončila 11-ročné panovanie záhrebského Dinama, privíta waleský The New Saints. V stredu je na programe porcia dvanástich duelov.Ešte pred odvetami 2. predkola (18. a 19. júla) sa kluby dozvedia mená možných súperov v 3. predkole po žrebe v piatok 14. júla v nyonskom sídle UEFA. V 3. predkole sa už kvalifikácia rozdelí na tzv. majstrovskú, resp. ligovú vetvu.