Druhú etapu Tour Down Under vyhral Porte, Sagan výrazne zaostal

Tour Down Under - 2. etapa (Stirling - Paracombe, 148,5 km):



1. Richie Porte (Austr./BMC Racing) 3:46:06 h, 2. Gorka Izagirre Insausti (Šp./Movistar) +16, 3. Esteban Chaves (Kol./Orica-Scott), +18, 4. Rohan Dennis (Austr./BMC Racing) +19, 5. Nathan Haas (Austr./Dimension Data) +19, 6. Diego Ulissi (Tal./Team UAE Abu Dhabi) +19,... 76. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +3:42, 108. Michael KOLÁŘ (SR/Bora-Hansgrohe) +10:59



priebežné poradie po 2. etape: 1. Porte 7:10:14 h, 2. Izagirre +20, 3. Chaves +22, 4. Jay McCarthy (Austr./Bora-Hansgrohe) +24, 5. Haas +27, 6. Ulissi +29,... 76. SAGAN +3:52, 109. KOLÁŘ +11:22

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 18. januára (TASR) - Richie Porte z tímu BMC Racing ovládol druhú etapu cyklistických pretekov Tour Down Under v Austrálii. Domáci jazdec sa presadil v záverečnom stúpaní na kopec Paracombe, keď v cieli mal náskok 16 sekúnd pred druhým v poradí Španielom Gorkom Izagirre Insaustim. Tretí skončil Kolumbijčan Esteban Chaves. Porte sa zásluhou triumfu dostal na čelo priebežnej klasifikácie.Slovenskí cyklisti sa v horskej etape, ktorá viedla zo Stirlingu do Paracombe a merala 148,5 km, nepresadili. Peter Sagan obsadil 76. miesto s mankom 3:42 min na víťazného Porteho. Saganovho krajana a tímového kolegu zo stajne Bora-Hansgrohe Michaela Kolářa klasifikovali na 108. mieste (+10:59).