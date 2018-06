Druhý album od Akustiky prekvapí odlišnosťou a rozmanitosťou, krstným otcom JOJ-kárska hviezda

Odlišnosť a rôznorodosťou žánrov

Na novinke sa podieľal aj člen IMT Smile

BRATISLAVA 7. júna (WebNoviny.sk) - Reggae kapela z Prešova Akustika má za sebou krst dlho očakávaného druhého albumu. Krstilo sa v Prešove 6. júna 2018 na Hlavnej ulici v rámci podujatia Dni mesta Prešov, keďže chalani chceli krst sprístupniť širokej verejnosti.Krstu predchádzal hodinový koncert, počas ktorého skupina ponúkla svoje songy známe chytľavým textom a melódiou a postarala sa o vynikajúcu atmosféru. Ako uvádza spevák kapely Pavol Kovaľ kvôli zaneprázdnenosti členov zoskupenia, termín 6. júna im priniesol osud sám.Krstným otcom sa stal tatranský redaktor TV JOJ Jozef Kubáni, ktorého spoznali počas svojho prvého výškového koncertu.„Stretli sme ho na horách, kde sme išli hrať náš prvý koncert do nadmorskej výšky 1 960. Zbojnícka chata. Nástroje sme si museli vyniesť sami, aparatúru nám vyniesli horskí nosiči - za čo im veľmi pekne ďakujeme. Jožka sme prvýkrát stretli tesne za Hrebienkom. O týždeň neskôr, sme mali opäť to šťastie hrať na Zbojničke, kde sa znenazdajky vynoril Jožo, vypýtal si od nás pesničku na zlepšenie nálady, my sme mu ju na teraske zahrali a tak sa preťali naše cesty a začalo naše priateľstvo. Veľmi nás inšpiroval svojou osobnosťou a tým ako vníma prírodu, život a ľudí - podobne ako my,“ opisuje prvé stretnutie s krstným otcom najnovšieho albumu Kovaľ.Pre JOJkársku hviezdu bol krst CD premiérou. Ako sám priznáva, to, že ho kapela oslovila, ho najskôr prekvapilo.Je však za to vďačný, pretože mu chlapci z Akustiky padli do oka a ich hudbu prirovnal k tatranskej vode. Tá je ľadová studená, ale zároveň osviežujúca, plná energie a čistá rovnako ako oni. Na prešovský krst sa veľmi tešil, pretože sa tu vždy cítil dobre.„Mestá od Mikuláša na východ majú skvelú energiu, ktorá mi je blízka. Za každým, keď tu prídem, stretnem fasa ľudí. Sú mestá, v ktorých ti niečo nesedí, ale Prešov je absolútna bomba. Keď som bol mladší, páčili sa mi aj Prešovčanky,“ vyjadril sa Kubáni o krste najnovšieho CD od Akustiky, ktorý je podľa neho vysoko počúvateľný a pohodový.Druhý štúdiový album prešovskej reggae skupiny Akustika je zvukovo odlišný od predošlého, a to aj vďaka zmenám v zoskupení.„Zmenilo sa nástrojové obsadenie v kapele. Pribudli bicie nástroje a klavír, niekde basgitara miesto kontrabasu. A v neposlednom rade sa zmenil názov kapely a hlavný spevák. Čo však ostalo, je duchaplnosť textov, dominantný reggae žáner, rodinná atmosféra v kapele,“ predstavil novinku spevák Pavol Kovaľ.Akustika sa rozrástla nielen v počte, ale aj v jazykovej rozmanitosti. Piesne sú v slovenčine, angličtine, ukrajinčine a ruštine. „Tematický sú texty zamerané na veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, ktoré prežívame a o ktorých máme potrebu hovoriť. Preto nový album bude o nás,“ hovorí Kovaľ.Chytľavými textami prispeli členovia kapely Tomáš Durkáč, Filip Činčala, Pavol Kovaľ, Jakub Slávik, Stanislav Rusyn, Peter Kovalčík, ale aj textár - Imrich Bartošík, ktorý je autorom textu k piesni Pridaj sa k nám a Sofia.Album vznikal v košickom štúdiu Klaksón a o zvuk, mix a master sa postaral Róbert Bobo Tkáč. Ide o žánrovo pestrú hudobnú nálož. Okrem reggae Akustika svoju tvorbu totiž obohatila aj o dnb, gypsy, ska, dub ale aj o klasickú hudbu a hovorené slovo - nahrával ho prešovský umelec Ivan Barla.Hudobne na album prispeli aj muzikanti z košickej filharmónie Zuzana Ďurčeková a prvý klaniretista ŠFK Martin Švec, koncertný majster PUĽSu Radoval Klein, člen kapely IMT Smile Pavol Jeňo a študent košického konzervatória Tomáš Cvengroš a stály hosť skupiny, skvelý gitarista Lukáš Valkučák. Tiež bývalý člen Chiki liki tu-a Tomáš Paľo.Členovia prešovského zoskupenia sa počas tvorby druhého štúdiového albumu veľa naučili. „Spoznali sme sa oveľa viac medzi sebou ako ľudia a naučili sa pracovať zodpovednejšie a s ohľadom na toho druhého,“ hovorí spevák Akustiky. „ Aj keď sa na album čakalo dlho, dali sme doňho maximum z nás a veríme, že sa z neho budete tešiť rovnako ako my,“ dodáva na záver.