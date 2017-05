Druhý finálový zápas SBL patril Interu, nad Komárnom zvíťazil 66:64

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Eurovia SBL - 2. zápas finále:



MBK Rieker COM-therm Komárno - BK Inter Bratislava 64:66 (37:28)





zostavy a body:



Komárno: Halada 17, Langston 15, Tomič 12, Vido 8, Djordjevič 4 (Kuffa 6, Bojanovský 2, Cobb 0)



Inter: Rančík 17, Nuhanovič 15, Barač a Vlahovič po 5, Bílik 3 (Mrviš 10, Kozlík 6, Radukič 3, Walker 2)



TH: 20/15 - 14/13, fauly: 20 - 26, trojky: 5 - 7, rozhodovali: Tomašovič, Brziak, Šarišský, 1000 divákov.



štvrtiny: 21:12, 16:16, 14:19, 13:19



/stav série: 0:2/

Komárno 10. mája (TASR) - Druhý finálový súboj Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy mužov (SBL) mal víťazný prívlastok pre hráčov BK Inter Bratislava, ktorí triumfovali nad MBK Rieker COM-therm Komárno 66:64 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0 na zápasy. Tretí finálový duel je na programe v sobotu 13. mája o 18.00 h v bratislavskej Hant aréne.Domáci basketbalisti vstúpili do stretnutia sebavedomo, po necelých troch minútach viedli 9:2. Inter doplácal na príliš agresívnu obranu, ktorá bola vodou na mlyn Komárna. Dianie v mnohom pripomínalo prvý finálový zápas, "" sa totiž rýchlo dostali do trháku a prvú štvrtinu napokon vyhrali 21:12. "" nemali dlhodobo účinný recept na hru súpera, Komárno vedelo bez väčších problémov odrážať ich nápor a do polčasu si udržalo náskok deviatich bodov - 37:28.Po prestávke sa pritvrdilo, skórovať sa darilo hlavne Interu. Strelecky zabral Mrviš, v 7. minúte tretej štvrtiny vyrovnal na 43:43 a stretnutie sa začínalo odznova. Na domácej strane odpovedal Vido a Komárno poslal pred záverečnou 10-minútovkou do vedenia 51:47. Tímy pootvorili v tejto fáze obrany, vedenie sa menilo zo strany na stranu. Pevnejšie nervy mali napokon basketbalisti Interu, v dramatickej koncovke ukázali presnejšiu mušku.