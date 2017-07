Druhý muž celkového poradia na Tour de France si zlomil kľúčnu kosť

Britský jazdec Geraint Thomas v žltom drese pre celkového lídra pred začiatkom 2. etapy cyklistických pretekov Tour de France z nemeckého Düsseldorfu do belgického Liege 2. júla 2017. Foto: TASR/AP Britský jazdec Geraint Thomas v žltom drese pre celkového lídra pred začiatkom 2. etapy cyklistických pretekov Tour de France z nemeckého Düsseldorfu do belgického Liege 2. júla 2017. Foto: TASR/AP

Paríž 9. júla (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas odstúpil v deviatej etape z pretekov Tour de France. V priebehu 181 km dlhej etapy z Nantua do Chambéry utrpel pád, po ktorom ho transportovali do nemocnice.K nepríjemnej udalosti prišlo pri klesaní z Col de la Biche na 70. kilometri. Zranenie druhého muža celkového poradia ešte jeho tím Sky nepotvrdil, ale podľa informácií francúzskej televízie si 31-ročný cyklista zlomil kľúčnu kosť na pravej strane. Putoval ihneď do nemocnice na ďalšie testy a vyšetrenia.Thomas strácal pred štartom 9. etapy na tímového kolegu Christophera Frooma 12 sekúnd.