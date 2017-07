Držiteľ Nobelovej ceny Kurt Alder sa narodil pred 115 rokmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chorzów/Bratislava 10. júna (TASR) - Nemecký organický chemik, vysokoškolský pedagóg a spoluobjaviteľ výroby umelej hmoty Kurt Alder sa v roku 1950 stal laureátom Nobelovej ceny za chémiu. Narodil sa 10. júla 1902. Od jeho narodenia uplynie v pondelok 115 rokov.Počas pôsobenia na univerzite v Kieli v roku 1928 so spolupracovníkom Ottom Dielsom popísal reakciu - diénovú syntézu, ktorá nesie mená tejto dvojice vedcov (Dielsova-Alderova reakcia). Podobné reakcie v tom čase popísali aj iní vedci, ale až Alder a Diels uskutočnili prvý pokus s bezpečnou reakciou a demonštrovali jej použitie pre syntézu širokého okruhu cyklických zlúčenín. Reakcia sa používa na syntetizovanie komplexných molekúl (napríklad morfium, resepin, kortizón a iné steroidy, insekticídy, aldrin a iné alkaloidy a polyméry – umelé hmoty).Kurt Alder sa narodil v Chorzówe (dnes Poľsko), ktoré patrilo v tom čase Prusku a volalo sa Königshütte. V industriálnom Hornom Sliezsku vyrastal a chodil do školy.Po prvej svetovej vojne, keď bol región pričlenený k Poľsku, sa rodina presťahovala do Nemecka. Alder od roku 1922 študoval v Berlíne na univerzite. V štúdiu pokračoval v Kieli, kde začal aj prednášať a venoval sa vedeckej práci, ktorej výsledkom bola práve diénová syntéza. Do výskumných laboratóriách spoločnosti I. G. Farben-Industrie (vtedy najväčšia chemická továreň na svete) v Leverkusene prišiel v roku 1936, pracoval na syntéze kaučuku.Za profesora chémie na univerzite v nemeckom Kolíne nad Rýnom, kde viedol aj Chemický inštitút, ho vymenovali v roku 1940. Na kolínskej univerzite zotrval do konca kariéry napriek pozvaniam z Berlínskej univerzity v roku 1944 aj z Marburgskej univerzity v roku 1950.Za objav diénovej syntézy dostal aj s Dielsom v roku 1950 Nobelovu cenu za chémiu.Chemik Kurt Alder zomrel 20. júna 1958 v Kolíne nad Rýnom.Zdroje: www.nobelprize.org, www.thefamouspeople.com