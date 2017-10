Držiteľ Oscara Richard Dreyfuss v nedeľu jubiluje

Americký herec Richard Dreyfuss. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Bratislava 29. októbra (TASR) – Americký herec Richard Dreyfuss sa v nedeľu 29. októbra dožíva 70 rokov.Prestížnu cenu od americkej Akadémie filmových umení a vied známu ako Oscar získal za výkon v romantickej komédii The Goodbye Girl (Dievča pre zábavu, 1977). Herecké umenie predviedol napríklad aj v snímkach Jaws (Čeľuste, 1975), Close Encounters of the Third Kind (Blízke stretnutie tretieho druhu, 1977) alebo Mr. Holland's Opus (Opus pána Hollanda, 1995).Richard Stephen Dreyfuss sa narodil 29. októbra 1947 v newyorskej mestskej časti Brooklyn v Spojených štátoch amerických (USA). Neskôr sa s rodinou presťahoval do kalifornského Los Angeles, kde získal prvé herecké skúsenosti účinkovaním v školských divadelných hrách. Ako pätnásťročný presedlal z divadla na televíziu, v ktorej videl väčšiu perspektívu na uplatnenie. Pozornosť na seba upútal už svojím debutom v komediálnom televíznom seriáli Karen (1964).Pred filmovou kamerou debutoval malými úlohami v úspešných snímkach Valley of the Dolls (Údolie bábik, 1967) a The Graduate (Absolvent, 1967). V roku 1969 herec z náboženských dôvodov odmietol nastúpiť do armády počas Vietnamskej vojny (1964-1975) a pracoval ako pomocník v medicínskom centre.K herectvu sa Richard Dreyfuss vrátil v roku 1973, keď si zahral vo filmoch Dillinger (1973) a American Graffiti (Americké graffiti, 1973). Po stvárnení hlavných úloh v legendárnom trileri Jaws (Čeľuste, 1975) a následne v sci-fi dráme Encounters of the Third Kind (Blízke stretnutie tretieho druhu, 1977) sa Dreyfuss ocitol sa na zozname najžiadanejších hercov Hollywoodu.Okrem Oscara v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe (1978) za výkon v snímke The Goodbye Girl (Dievča pre zábavu, 1977) si umelec prevzal tiež Zlatý glóbus (1978). Na vrchole kariéry a slávy sa však ocitol v životnej kríze, k prehĺbeniu ktorej najviac prispela jeho závislosť na alkohole a drogách.Po absolvovaní liečby sa Dreyfuss vrátil k filmovaniu. Komédiou Down and Out in Beverly Hills (Somrák z Beverly Hills, 1986) a rolami v mnohých nadchádzajúcich filmoch si udržal povesť dobrého herca. Najväčší vrchol v tejto druhej kapitole svojho úspešného hereckého pôsobenia dosiahol vo filme Mr. Holland's Opus (Opus pána Hollanda, 1995), za ktorý ho nominovali na Oscara (1996).Koníčkom Richarda Dreyfussa bola história. Popri svojej kariére na striebornom plátne napísal spolu s novelistom Harrym Turtledoveom fantasticko-historickú knihu The Two Georges (1995). Herec sa angažoval aj v oblasti vyučovania americkej histórie na základných školách v USA.