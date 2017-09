Držitelia Fulbrightovho štipendia môžu mať víza na Slovensko zadarmo

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 5. septembra (TASR) – Držitelia Fulbrightovho štipendia zo Spojených štátov amerických môžu po novom získať neimigrantské víza umožňujúce vstup na Slovensko bez poplatku. Víza umožňujú ich držiteľom pracovať a študovať v slovenských vzdelávacích inštitúciách počas ich výmenného pobytu. Vyplýva to zo zmeny a doplnenia bilaterálnej dohody medzi USA a Slovenskom, ktorou sa riadi Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike. TASR o tom informovalo Veľvyslanectvo USA v Bratislave.Táto zmena uľahčí administratívne zaťaženie tak štipendistov, ako aj komisie, americkej a slovenskej vlády. Účastníci výmenných programov Fulbrightovej komisie na Slovensku budú musieť predložiť už len žiadosť o vízum na Veľvyslanectve SR vo Washingtone alebo na slovenskom konzuláte v New Yorku. Táto zmena platí od 30. júla po takmer ročnom rokovaní medzi zástupcami amerického veľvyslanectva a vlády SR.Od roku 1994 už takmer 360 Američanov vycestovalo na Slovensko, aby študovali, učili, realizovali výskum, vymieňali si skúsenosti a tak prispievali k hľadaniu riešení spoločných medzinárodných záujmov. Viac ako 340 Slovákov využilo túto možnosť v Spojených štátoch. V roku 2017 Fulbrightov program privíta 18 Američanov na Slovensku, zatiaľ čo 15 Slovákov pocestuje do USA.