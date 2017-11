DRŽTE SI KLOBÚKY: SHMÚ varuje pred vetrom, na horách hrozia lavíny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vo Vysokých a Západných Tatrách je mierne lavínové nebezpečenstvo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok (2.11.) výstrahu pred silným vetrom na horách. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín od 10.00 do 20.00 h. Rýchlosť vetra môže v nárazoch dosiahnuť až 125 km/h.Vo vyšších polohách Vysokých a Západných Tatier pretrváva mierne lavínové nebezpečenstvo - 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počas predchádzajúcich dní tu pri silnom vetre napadlo až 50 centimetrov nového suchého snehu. Informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.Lavínové nebezpečenstvo je lokálne a je koncentrované do miest, kde je nafúkané väčšie množstvo snehu. Nebezpečné sú miesta s terénnymi pascami, žľaby a prechody strmých svahov. Nový sneh je na takýchto miestach len mierne spevnený. Uvoľnenie lavín je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. Veľké spontánne lavíny sa nepredpokladajú.V Malej Fatre, Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách trvá malé lavínové nebezpečenstvo. Za posledných 72 hodín tu napadlo do 30 centimetrov nového snehu na teplú zem. Na strmých svahoch s väčšou výškou snehu je možný zosuv spontánnych základových lavín.