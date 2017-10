Držte si klobúky: Vietor na horách bude poriadne burácať

Ilustračné foto Foto: internet Foto: internet

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred vetrom predovšetkým na horách pre okresy Liptovský Mikuláš a Poprad. Môže dosiahnuť rýchlosť až do 180 kilometrov za hodinu. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.Výstraha je vydaná od obeda do polnoci.varujú meteorológovia.Druhý stupeň výstrahy vydali pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj, prvý pre Košický a Trenčiansky. Platí od 7.00 h, pričom by mala pretrvávať až do piatka (6.10.).SHMÚ ďalej na sociálnej sieti upozorňuje, že v polohách nad pásmom lesa očakávajú, že rýchlosť vetra v nárazoch presiahne 115 kilometrov za hodinu, na hrebeňoch Vysokých a Západných Tatier viac ako 145 kilometrov za hodinu.upozorňujú.V polohách nad 1900 metrov nad morom je vo Vysokých Tatrách nový zmrznutý sneh, vyššie sú aj zvyšky staršieho snehu. Operačné stredisko Horskej záchrannej služby varuje, že povrch snehu tvorí poľadovica, pričom v najvyšších polohách je 10 - 40 centimetrov snehu, miestami sa tvoria až záveje.dodáva.