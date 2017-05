Držte si klobúky! Zachránia vaše vlasy pred vypadávaním

Vlasy prirodzene viac vypadávajú po lete. Počas neho totiž pokožka hlavy potrebuje viac vlasov, aby predišla spáleniu. A ako sa následne ochladzuje, vlasy začnú vypadávať vo väčšom množstve.





Vypadávanie vlasov po návaloch tepla nie je príznakom predčasného plešivenia. Nebojte sa, nedeje sa to len vám a netreba sa toho obávať. Ide o prirodzený cyklus tela. Vlasové folikuly, ktoré počas roka pevne držali, už nemusia slúžiť ako ochrana pred slnkom, takže proste začnú vypadávať.

Stop vypadávaniu?

V našich zemepisných šírkach začína takéto vypadavé obdobie v auguste, kedy sa postupne ochladzuje. Pokožka hlavy sa vďaka evolúcii prirodzene snaží ochrániť pomocou bohatej vlasovej pokrývky, čo na jeseň a v zime nie je až tak nutné.

Aby ste zabránili takémuto nadmernému vypadávaniu vlasov, odborníci odporúčajú chrániť vlasové folikuly, a to preventívne. Treba nosiť klobúky a dodávať telu dostatočný prísun vitamínov. A čo naopak netreba robiť? Nemali by ste meniť formu orálne užívanej antikoncepcie ani prejsť na extrémnu diétu. Zmeny v antikoncepčných metódach a stravovacie návyky už aj tak spúšťajú hormonálne zmeny, ktoré dokážu nadmerné vypadávanie vlasov naštartovať.

Leto možno volá po novom účese, ale pozor. Vyhnite sa radšej výrazným zásahom do koruny krásy po jarných mesiacoch. Chemické zákroky alebo farbenie môžu mať negatívny účinok na vlasové folikuly. Už aj tak je náročné vlasy chrániť, tak na čo ich ešte viac oslabovať? Aby ste mohli odsledovať mieru vypadávania vlasov, treba tento jav sledovať. Skontrolujte, či vám nevypadne viac ako sto vlasov denne, no ak si myslíte, že česanie vás pripraví o viac vlasov, mýlite sa. Rozhodne sa mu nevyhýbajte. Častá chyba je nepravidelné česanie a umývanie vlasov. Potom vám vypadne o to viac vlasov naraz a môžete sa zľaknúť, že plešiviete.

Naše vlasy sú naprogramované tak, aby vypadli a jediný prípad, kedy máte dôvod na obavy je, keď vám dhšie vypadáva denne viac ako sto vlasov. Vo všeobecnosti sa dermatológovia zhodujú, že ľudské vlasy rastú dva až šesť rokov. V akomkoľvek období 90 percent vašich vlasov rastie a zvyšok je v oddychovom štádiu. To trvá dva až šesť mesiacov a následne vlas vypadne. Vlasový folikul potom tri mesiace odpočíva, než sa začne celý proces odznova. Dôvod, prečo vlasy prichádzajú a odchádzaju je, že nie sú potrebné na prežitie a sú prvou vecou, ktorá trpí, ak vaše telo nie je v poriadku.

A čo iné príčiny?

Ročné obdobia a prirodzený cyklus vlasových folikulov nie sú jedinými dôvodmi na vypadávanie vlasov. Tu sú ďalšie:

Niektoré medikamenty môžu spustiť stratu vlasov. Ide napríklad o retinoid Roaccutane, ktorý sa predpisuje na akné. Predpokladá sa, že 16 percent ľudí, ktorí ho užívajú, zažíva nadmerné vypadávanie vlasov.

: Ženy pred menopauzou majú nedostatok železa, čo spôsobuje vypadávanie vlasov.

Druhá najčastejšia príčina straty vlasov u žien pred menopauzou je syndróm polycystických vaječníkov, ktorý vedie k zvýšenej hladine testosterónu v tele.

Pityriasis amiantacea (nenádorové ochorenie mazových žliaz) môže spôsobiť stratu vlasov. Súvisí s ekzémom a občas sa pomýli s psoriázou.

Existujú dôkazy, že extrémne stravovacie návyky, napríklad nízkosacharidové diéty, súvisia s vypadávaním vlasov. Problémom v tomto prípade môže byť nedostatok energie, a teda kalórií a glukózy.

Všetky ústne užívané formy antikoncepcie obsajujú progesterón, ktorý môže mať na vlasy účinky podobné ako mužské hormóny.

Stres vedie k špecifickému typu straty vlasov - telogen effluvium, čo je jedna z najčastejších príčin vypadávania vlasov. Núti vlasy prejsť do oddychového štádia skôr, než je nutné. Chronický stres môže prinútiť imunitný systém nadmerne fungovať, v dôsledku čoho biele krvinky útočia na vlasové folikuly.

