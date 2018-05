Dubai Ports World postavia v Srbsku prístav

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 23. mája (TASR) - Prevádzkovateľ prístavov Dubai Ports World zo Spojených arabských emirátov (SAE) chce v Srbsku postaviť nový prístav. Dnes to oznámila srbská ministerka dopravy Zorana Mihajlovičová.Belehrad podpísal s Dubai Ports World memorandum o porozumení. Hodnota investície by podľa Mihajlovičovej mala dosiahnuť 200 miliónov eur.Ešte nie je rozhodnuté, kde sa nový dunajský prístav vybuduje. Štúdia uskutočniteľnosti by mala pomôcť vybrať medzi Belehradom, Novým Sadom alebo Smederevom. Výstavba by sa mala začať v roku 2019, uviedla ministerka a dodala, že to bude prvá investícia do prístavu v Srbsku za 40 rokov.