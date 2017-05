Dubnické firmy oslavujú 80 rokov strojárskej výroby

Návštevníci si prezerajú vojenskú techniku počas podujatia pri príležitosti 80. výročia založenia spoločnosti ZVS holding, a. s., 18. mája 2017 v Dubnici nad Váhom. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Predseda vlády SR Robert Fico (vľavo) si podáva ruku s predsedom predstavenstva spoločnosti ZVS holding Mariánom Gogom počas podujatia pri príležitosti 80. výročia založenia spoločnosti ZVS holding, a. s., 18. mája 2017 v Dubnici nad Váhom. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubnica nad Váhom 18. mája (TASR) – Dubnické strojárske spoločnosti ZVS holding a ZTS Špeciál vracajú hrdosť a pýchu obrannému priemyslu, ktorý v minulosti predstavoval takú súčasť priemyslu, bez ktorej sme si ho nevedeli predstaviť. Počas dnešných osláv založenia strojárskych spoločností ZVS holding a ZTS Špeciál to v Dubnici nad Váhom povedal predseda vlády Robert Fico.skonštatoval premiér s tým, že aj zbrane sú tovarom, ktorý keď nevyrobíme my, vyrobí ich niekto iný.Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti ZVS holding Mariána Gogu je osemdesiatročná história spoločnosti spojená predovšetkým so Škodou Plzeň, ktorá sa v medzivojnovom období rozhodla vybudovať rezervný závod v Dubnici nad Váhom. „Pdoplnil Goga s tým, že v tomto roku plánujú investovať viac ako šesť miliónov eur do prevádzky v Snine a nové projekty čakajú aj podniky v Dubnici.ZVS holding Dubnica sa venuje strojárskej a elektrotechnickej výrobe, civilnej výrobe a špeciálnej výrobe. „zdôraznil šéf predstavenstva.MSM Group, ktorá je materskou spoločnosťou ZVS holding, zamestnáva dnes na Slovensku viac ako 1300 pracovníkov, nárast zamestnanosti bol v posledných dvoch rokoch viac ako dvojnásobný. Len v Dubnici nad Váhom prijali v posledných dvoch rokoch 120 zamestnancov, momentálne ich tam pracuje okolo 400.Oslavy 80. výročia vzniku strojárskej výroby v Dubnici nad Váhom spestril kultúrny program, v ktorom vystúpila Lúčnica, Kandráčovci a skupina Desmod. Program, počas ktorého ocenili najlepších pracovníkov podniku, vyvrcholí večer ohňostrojom.