Dubovcová a Štrbová po prehre s Brazílčankami v Ostrave končia

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

World Tour 2018 v plážovom volejbale - turnaj kategórie Four stars - Ostrava (ČR) - E-skupina - záverečné 2. kolo - piatok: O postup do play-off o osemfinále:



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-28) - Josemari Alvesová, Liliane Maestriniová (Braz.-21) 1:2 (16, -21, -9) za 46 minút

Hlasy (zdroj: web SVF):



Natália Dubovcová: "Škoda druhého setu. Tajbrejk je set, v ktorom sa každá chyba ťažko opravuje. Keď si v tajbrejku spravíš náskok, nie je to o tom, že si to uhráš, musí aj súper spraviť chyby. Ony v druhom sete našli servis do stredu, presne ten stred medzi hráčkami, mŕtvy bod, kde to je lopta oboch alebo aj nikoho. Spravili sériu bodov, na tom sa chytili a držali to až do konca tajbrejku."



Andrea Štrbová: "Ťažko sa to po zápase hodností. Chceli sme vyhrať; vedeli sme, že nižšia hrá veľa do lajny a verili sme, že to chytíme. Párkrát nám to vyšlo, pochytali sme to, no napokon to nestačilo."

Ostrava 22. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako dvadsiate ôsme neprenikli zo skupinovej do vyraďovacej časti na turnaji kategórie Four stars v Ostrave (20. - 24. júna) v rámci tohtoročnej World Tour. Slovenky prehrali tesne 1:2 (16, -21, -9) s brazílskymi dvadsaťjednotkami podujatia Josemari Alvesovou a Liliane Maestriniovou v piatkovom predpoludňajšom zápase záverečného 2. kola E-skupiny, ktorý bol zároveň súbojom o postup do play-off o osemfinále.Úradujúce slovenské šampiónky v máji nad touto brazílskou dvojicou zvíťazili 2:0 v dueli o bronz na trojhviezdičkovom turnaji World Tour v tureckom Mersine, v Ostrave sa Juhoameričanky revanšovali. Slovenky za účinkovanie v Ostrave získali 240 bodov do príslušného rebríčka, v konečnom poradí im patrí 25. pozícia. Slovenky v prvom sete úspešným blokom Dubovcovej odskočili na 16:14, od stavu 18:16 získali tri body v sérii; premenili prvý setbal. V úvode druhej časti mali navrch Brazílčanky (4:0, 9:5), Dubovcová a Štrbová vyrovnali na 9:9. Brazílska dvojica opäť odskočila (14:11, 17:13), neskôr mala k dispozícii tri setbaly v sérii (20:17), no Slovenky všetky odvrátili a vyrovnali na 20:20. Poradili si aj so štvrtým setbalom Juhoameričaniek, s piatym však nie (21:23); samé sa k takej príležitosti nedostali. V tajbrejku Slovenky viedli 5:4, Brazílčanky štvorbodovou šnúrou otočili na 8:5, pomohli si aj prasiatkom z podania. Neskôr Alvesová a Maestriniová odskočili na 11:6 a koncovku tretej časti zvládli bez problémov.Dubovcová a Štrbová v Ostrave postúpili do hlavnej súťaže zvládnutím stredajšej dvojkolovej kvalifikácie, postupne si poradili s Češkami Martinou Maixnerovou a Mariou-Sárou Štochlovou (2:0) a Kanaďankami Julie Gordonovou a Sophie Bukovecovou (2:1). Vo štvrtok v 1. kole E-skupiny podľahli 0:2 favorizovaným kanadským päťkám turnaja Heather Bansleyovej a Brandie Wilkersonovej. Dubovcová a Štrbová pred júlovými ME v Holandsku (17. - 21. 7.) ešte absolvujú sériu turnajov World Tour: predstavia sa vo Varšave (27. 6. - 1. 7.), portugalskom Espinhu (4. - 7. 7.) a švajčiarskom Gstaade (10. - 15. 7.). Podujatia vo Varšave a Espinhu sú kategórie Four stars, Gstaad má najvyššiu kategóriu Five stars. Informácie sú z webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).