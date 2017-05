Dubovcová a Štrbová postúpili do finále turnaja v Ženeve

Na archívnej snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová počas tlačovej konferencie v Bratislave 10. mája 2017, na ktorej bola predstavená nová beachvolejbalová dvojica Natália Dubovcová a Andrea Štrbová pred začiatkom sezóny. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Semifinále:



Graessliová, Sciariniová [1-Švajč.] - ŠTRBOVÁ, DUBOVCOVÁ [5-SR] 1:2 (17, -23, -10)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 13. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová - Andrea Štrbová postúpili na turnaji švajčiarskej série v Ženeve do finále. V sobotu vyhrali dva zápasy a na svojom prvom spoločnom turnaji v kariére si zahrajú o zlato.Dubovcová so Štrbovou v sobotu popoludní najskôr v druhom opravnom kole zdolali domáce Švajčiarky Greberovú a Huberovú v hustom daždi hladko 2:0 (10. 14) a dostali sa do semifinále. V ňom sa večer stretli s turnajovými jednotkami Muriel Graessliovou a Taryn Sciariniovou, ktoré po obrate zdolali 2:1.Slovenky prehrali prvý set 17:21 a v druhom prehrávali 18:20, ale nevzdali sa, odvrátili päť mečbalov a druhý set napokon získali pre seba v pomere 25:23. Rozhodujúci tajbrejk vyhrali Dubovcová so Štrbovou 15:10.Slovenky odohrali na turnaji zatiaľ štyri zápasy, z ktorých tri vyhrali. Vo finále sa v nedeľu o 15:30 stretnú s víťazkami druhého semifinále, v ktorom na seba narazia Nemky Ittlingerová s Mersmannovou a Švajčiarky Eggerová s Marolfovou.