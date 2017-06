Dubovcová so Štrbovou napriek prehre postúpili do play off

Na ilustračnej snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

FIVB Svetová série - Haag, Holandsko:



ŠTVRTOK



Hlavná súťaž - B-skupina



1. kolo: Labourerová, Südeová (2-Nem.) - Dubovcová, Štrbová (31-SR) 1:2 (-19, 19, -10)



Antonelliová, Salgadová (15-Braz.) - Lahtiová, Parkkinenová (18-Fín.) (17, -20, 11)



2. kolo:



Dubovcová, Štrbová (31-SR) - Antonelliová, Salgadová (15-Braz.) 0:2 (-16, -10)



Labourerová, Südeová (2-Nem.) - Lahtiová, Parkkinenová (18-Fín.) 2:1 (-16, 14, 9)





Konečné poradie v skupine: 1. Antonelliová, Salgadová, 2. Dubovcová, Štrbová, 3. Labourerová, Südeová, 4. Lahtiová, Parkkinenová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 15. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová zaznamenali prvú prehru na turnaji Svetovej série FIVB v holandskom Haagu. Skúsenej brazílskej dvojici Carolina Solbergová Salgadová - Maria Antonelliová podľahli Slovenky v dvoch setoch, ale na postupe do vyraďovacích bojov to nič nezmenilo.Ten si vybojovali už triumfom nad turnajovými dvojkami Juliou Südeovou a Chantal Laboureurovou z Nemecka 2:1. V piatok sa Dubovcová a Štrbová predstavia v 1. kole play off, súperky sa dozvedia až po večernom žrebe. Brazílčanky sa vďaka víťazstvu v skupine prebojovalo priamo do 2. kola vyraďovačiek. Antonelliová a Salgadová začali hrať spolu až tento rok, ale ich kariéra v plážovom volejbale je mimoriadne bohatá a úspešná. Salgadová hrala najčastejšie s Mariou Clarou a Antonelliová zažila viaceré úspechy po boku Tality, Agathy, či Juliany. Dohromady majú Antonelliová a Salgadová na konte už 261 účastí na turnajoch v Svetovej sérii, kým Dubovcová hrá na svojom 67. turnaji FIVB a Štrbová na vôbec prvom.Brazílčanky mali od začiatku duelu navrch, keď viedli 5:0. Slovenky sa dvakrát dokázali priblížiť na rozdiel jedného bodu (9:10, 14:15), ale záver prvého setu patril Juhoameričankám, ktoré ho vyhrali 21:16. Druhé dejstvo bolo v réžii Brazílčaniek a pripísali si hladký triumf 21:10.