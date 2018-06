Dubovcová so Štrbovou postúpili do semifinále turnaja v Drážďanoch

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Nemecká Techniker Beach Tour 2018:



B-skupina:



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) - Viktoria Seeberová, Yanina Weilandová (Nem.-10) 2:0 (10, 18) za 32 minút

Karla Borgerová, Margareta Kozuchová (Nem.-2) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) 2:0 (17, 19) za 41 minút



Play off o postup do štvrťfinále:



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) - Anna Hojová, Stefanie Hüttermannová (Nem.-8) 2:0 (17, 13) za 30 minút



Štvrťfinále:



Anna Behlenová, Sarah Schneiderová (Nem.-5) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) 0:2 (-18, -19) za 39 minút

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Drážďany 17. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili do semifinále na turnaji nemeckej národnej série Techniker Beach Tour v Drážďanoch. Nadviazali tak na minulotýždňové účinkovanie na podujatí v Münsteri, kde napokon obsadili 4. miesto.Siedme nasadené Slovenky, ktoré na týchto turnajoch štartujú vďaka voľnej karte, v Drážďanoch v sobotu najskôr v základnej B-skupine zvíťazili 2:0 (10, 18) nad nasadenými desiatkami Viktoriou Seeberovou a Yaninou Weilandovou. V záverečnom dueli "béčka", ktorý bol súbojom o priamy postup do štvrťfinále, slovenské beachvolejbalistky prehrali 0:2 (-17, -19) s dvojkami podujatia a pätnástkami svetového rebríčka Karlou Borgerovou a Margaretou Kozuchovou, no večer ešte pridali dva triumfy. Najskôr v play off o postup do štvrťfinále zvíťazili 2:0 (17, 13) nad osmičkami turnaja Annou Hojovou a Stefanie Hüttermannovou, vo štvrťfinále následne zdolali aj nasadené päťky Annu Behlenovú a Sarah Schneiderovú, uspeli 2:0 (18, 19).V nedeľu je na programe semifinále, zápas o bronz a finále. Slovenky v prvom semifinále o 10.00 h nastúpia proti najvyššie nasadenej dvojici Victoria Bienecková, Isabel Schneiderová. Pre Dubovcovú a Štrbovú je turnaj v Drážďanoch generálkou na budúcotýždňové prestížne podujatie World Tour: turnaj druhej najvyššej kategórie Four stars v Ostrave (20. - 24. júna).