Dubovcová so Štrbovou sa v Ostrave prebojovali do hlavnej súťaže

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 2018 v plážovom volejbale - turnaj kategórie Four stars - Ostrava (ČR) - kvalifikácia - streda:



ŽENY



1. kolo:



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-5) - Martina Maixnerová, Marie-Sára Štochlová (ČR-28) 2:0 (16, 13) za 32 minút



Liliana Fernándezová-Steinerová, Elsa Baquerizová-McMillanová (Šp.-3) - Tina Turnerová, Mária Ehrenwaldová (SR-30) 2:0 (5, 3) za 21 minút



2. kolo (finále):



Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-5) - Julie Gordonová, Sophie Bukovecová (Kan.-12) 2:1 (7, -16, 13) za 44 minút



MUŽI



1. kolo:



Cherif Younousse, Ahmed Tijan (Kat.-1) - Ľuboš Nemec, Patrik Pokopec (SR-32) 2:0 (13, 24) za 37 minút



Ján Namešanský, Michal Hovorka (SR-31) - Adrian Heidrich, Mirco Gerson (Švaj.-2) 0:2 (-15, -8) za 27 minút

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 20. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prenikli zo stredajšej dvojkolovej kvalifikácie do hlavnej súťaže na turnaji kategórie Four stars v Ostrave v rámci World Tour. Informovala o tom oficiálna stránka SVF.Slovenky nasadené v kvalifikácii ako piate v predpoludňajšom 1. kole zvíťazili jednoznačne 2:0 nad domácimi dvadsaťosmičkami eliminácie Martinou Maixnerovou a Mariou-Sárou Štochlovou. Popoludní vo finálovom 2. kole zdolali kanadské kvalifikačné dvanástky Julie Gordonovú a Sophie Bukovecovú, uspeli 2:1. Hlavná súťaž odštartuje vo štvrtok.Turnaj sa už po 1. kole kvalifikácie skončil pre Tinu Turnerovú a Máriu Ehrenwaldovú. Tie boli na chvoste podľa nasadenia (30.) a v súlade s predpokladmi nestačili na favorizované španielske trojky Lilianu Fernándezovú-Steinerovú a Elsu Baquerizovú-McMillanovú, podľahli im 0:2. Turnerovú trápi zranenie pravého ramena.V mužskej kategórii malo SR tiež dvojnásobné zastúpenie - poradie nasadených uzatvárali Ján Namešanský s Michalom Hovorkom (31.) a Ľuboš Nemec s Patrikom Pokopcom (32.), tí sú rovnako ako Dubovcová so Štrbovou úradujúci národní šampióni. Debutanti na tejto úrovni Nemec a Pokopec v 1. kole potrápili najvyššie nasadenú katarskú dvojicu Cherif Younousse, Ahmed Tijan, po vyrovnanom priebehu im podľahli 0:2. Namešanský s Hovorkom popoludní nestačili na švajčiarske dvojky eliminácie Adriana Heidricha a Mirca Gersona, prehrali 0:2.