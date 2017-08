Dubovcová so Štrbovou sa vo Vaduze nedostali do hlavnej súťaže

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

CEV Satellite - Vaduz:



Kvalifikácia:



Mateiová/Vaidová (3-Rum.) - Štrbová/Dubovcová (14-SR) 2:1 (18, -15, 13) - za 48 minút

Vaduz 9. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Dominika Štrbová nepostúpili do hlavnej súťaže na turnaji CEV Satellite v lichtenštajnskom Vaduze. V kvalifikácii prehrali s vychádzajúcimi rumunskými hviezdami Adrianou-Mariou Mateiovou a Beatou Vaidovou 1:2.Prvý set mali v rukách 19-ročné Rumunky, ktoré minulý víkend vyhrali turnaj CEV Satellite v Larnake a predtým sa na podujatí takej istej kategórie v Ľubľane dostali do finále. Dubovcová a Štrbová však v druhom sete zlepšili svoj výkon a vyrovnali na 1:1. V rozhodujúcom treťom sete dotiahli Slovenky dvojbodové manko a vyrovnali na 13:13, ale koncovku napokon zvládli vicemajsterky Európy do 22 rokov a dostali sa do hlavnej súťaže.Dubovcová so Štrbovou, ktoré v závere minulého týždňa vyhrali turnaj v Prahe, vo Vaduze skončili.