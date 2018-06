Dubovcová so Štrbovou skončili v Drážďanoch na 4. mieste

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Nemecká Techniker Beach Tour 2018 - nedeľa:

semifinále:

Victoria Bienecková, Isabel Schneiderová (Nem.-1) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) 2:1 (18, -19, 11) za 62 minút



O 3. miesto:

Kim Behrensová, Sandra Ittlingerová (Nem.-3) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (SR-7) 2:1 (-15, 19, 12) za 59 minút

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Drážďany 17. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová obsadili konečné 4. miesto na kvalitne obsadenom turnaji nemeckej národnej série Techniker Beach Tour v Drážďanoch (15. - 17. júna). Zopakovali tak svoj výsledok z minulotýždňového podujatia v Münsteri, kde tiež prenikli do semifinále a skončili na 4. priečke. Informoval web SVF.Siedme nasadené Dubovcová a Štrbová, ktoré na týchto turnajoch štartovali vďaka voľnej karte, v Drážďanoch v nedeľu najskôr v prvom semifinále tesne nestačili na najvyššie nasadenú dvojicu a svetové štrnástky Nemky Victoriu Bieneckovú s Isabel Schneiderovou, podľahli im 1:2 (-18, 19, -11). Slovenky si výhrou v druhom sete vynútili tajbrejk. V tretej časti im nevyšiel úvod (0:5, 1:7), no znížili na 9:10. Nemky následne opäť odskočili a neskôr premenili prvý mečbal (15:11).V popoludňajšom súboji o bronz slovenské beachvolejbalistky prehrali ďalšiu trojsetovú bitku, trojkám turnaja a šestnástkam svetového rebríčka nemkám Kim Behrensovej a Sandre Ittlingerovej podľahli 1:2 (15, -19, -12). V prvom sete za stavu 9:3 pre Dubovcovú a Štrbovú nasledovala dlhšia pauza pre zranenie na strane domácich, Slovenky následne bez problémov priviedli set do úspešného konca. Vyrovnané druhé dejstvo získali Nemky, rozhodnutie priniesol tretí set. V ňom sa nemecká dvojica štvorbodovou šnúrou dostala do vedenia 11:8, Slovenky ihneď zmazali manko (11:11). Od stavu 12:12 bodovali už len Nemky, zužitkovali prvý mečbal (15:12).Dubovcová a Štrbová, ktorým vo svetovom renkingu aktuálne patrí 33. pozícia, si postup do semifinále vybojovali v sobotu tromi výhrami zo štyroch stretnutí. Pre úradujúce slovenské šampiónky bol turnaj v Drážďanoch generálkou na budúcotýždňové prestížne podujatie World Tour, turnaj druhej najvyššej kategórie Four stars v Ostrave (20. - 24. júna).