Dubovcová so Štrbovou vyhrali turnaj v Uherskom Hradišti

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Finále:



Žolnerčíková, Valková (4-ČR) - Dubovcová, Štrbová (6-SR) 1:2 (20, -10, -21)



Semifinále:



Knoblochová, Komárková (8-ČR) - Dubovcová, Štrbová(6-SR) 0:2 (-12, -13)

Uherské Hradiště 9. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová zaznamenali premiérový spoločný triumf. Vyhrali turnaj v rámci českej série Staropramen Cool Cup v Uherskom Hradišti, keď v dramatickom finále zdolali domáce Češky Dianu Žolnerčíkovú a Kateřinu Valkovú 2:1.Dubovcová so Štrbovou odohrali cez víkend celkovo šesť zápasov a prehrali len raz, keď v 3. kole nestačili na Poľky Aleksandru Gromadowskú a Katarzynu Kocoliekovú 1:2. Prehru však v opravnom kole zmazali a predrali sa až do finále. V boji o zlato nevyužili v prvom sete vedenie 20:18, ale druhé dejstvo získali hladko pre seba a o víťazovi musel rozhodnúť tajbrejk. V ňom mali Žolnerčíková a Valková za stavu 14:11 tri mečbaly, ale Slovenky všetky odvrátili a po veľkej dráme napokon esom Dubovcovej vyhrali posledný set 23:21.Slovenky dosiahli tretie pódiové umiestnenie vo svojej prvej spoločnej sezóne, ale z prvenstva na turnaji sa tešili premiérovo. Predtým skončili na druhom mieste vo švajčiarskej Ženeve a neskôr aj v Brne. Dubovcová a Štrbová už odohrali aj jeden turnaj Svetovej série a v holandskom Haagu obsadili výborné deviate miesto. Na budúci týždeň sa Slovenky predstavia na turnaji CEV satelit v maďarskom Siófoku.V Uherskom Hradišti štartovala aj ďalšia slovenská dvojica Ľubica Šipošová a Lucia Behúnová, ktoré sa prebojovali do hlavnej súťaže z kvalifikácie a napokon obsadili deviate miesto.