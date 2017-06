Dubovcová so Štrbovou vyradili Austrálčanky a sú v Haagu v 2. kole

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

FIVB Svetová séria - Haag, Holandsko:



Hlavná súťaž - play off:



1. kolo:

Dubovcová, Štrbová (31-SR) - Artachová Del Solarová, Ngauamová (29-Aus.) 2:0 (9, 15)



2. kolo - piatok

21.30 Pavanová, Humana-Paredesová (10-Kan.) - Dubovcová, Štrbová (31-SR)

Haag 16. júna (TASR) - Natália Dubovcová a Andrea Štrbová pokračujú v skvelých výkonoch na turnaji Svetovej série FIVB v holandskom Haagu. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale vyhrali v piatok v prvom kole play off nad Austrálčankami Mariafe Artachovou Del Solarovou a Jessykou Ngauamovou po fantastickom výkone jasne 2:0 (9, 15) a postúpili do 2. kola. V ňom sa ešte v piatok o 21.30 h stretnú s turnajovými desiatkami Sarah Pavanovou a Melissou Humanou-Paredesovou z Kanady.Dubovcová a Štrbová na svojom prvom spoločnom turnaji Svetovej série neskončia horšie ako deviate, čo je skvelý výsledok. Na turnaji v Holandsku odohrali zatiaľ päť zápasov, z ktorých štyri vyhrali. Najskôr zvládli dve kvalifikačné kolá so súperkami z USA a Španielska a postúpili do hlavnej súťaže. V nej hneď na úvod senzačne zdolali turnajové dvojky Nemky Chantal Laboureurovú a Juliu Südeovú a zabezpečili si postup do vyraďovacích bojov. Jedinú prehru zatiaľ utrpeli v zápase o prvé miesto v skupine s Brazílčankami Mariou Antonelliovou a Carolinou Salgadovou.