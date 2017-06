Dubovcová so Štrbovou vyradili v Haagu turnajové dvojky

Na snímke beachvolejbalové hráčky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

FIVB Svetová série - Haag, Holandsko:



ŠTVRTOK



Hlavná súťaž - B-skupina



1. kolo:



Labourerová, Südeová (2-Nem.) - Dubovcová, Štrbová (31-SR) 1:2 (-19, 19, -10)

Antonelliová, Salgadová (15-Braz.) - Lahtiová, Parkkinenová (18-Fín.) 2:1 (17, -20, 11)



2. kolo:



Dubovcová, Štrbová (31-SR) - Antonelliová, Salgadová (15-Braz.)

Labourerová, Südeová (2-Nem.) - Lahtiová, Parkkinenová (18-Fín.)



STREDA



2. kolo kvalifikácie:



Baquerizová, Lobatová (2-Šp.) - Dubovcová, Štrbová (18-SR) 0:2 (-17, -16)



1. kolo kvalifikácie:



Caricová, Laneová (15-USA) - Dubovcová, Štrbová (18-SR) 0:2 (-20, -12)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 15. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová pokračujú vo vynikajúcich výkonoch na prvom spoločnom turnaji Svetovej série. Po úspešnej dvojkolovej kvalifikácii vyhrali Slovenky v holandskom Haagu vo štvrtok ráno aj prvý zápas v hlavnej súťaži a po senzačnom triumfe nad turnajovými dvojkami Juliou Südeovou a Chantal Laboureurovou z Nemecka 2:1 si zabezpečili postup do vyraďovacích bojov.O víťazstvo v B-skupine a tým pádom priamy postup do 2. kola play off sa Dubovcová a Štrbová stretnú ešte vo štvrtok (čas bude známy neskôr) s brazílskou dvojicou Carolina Solbergová Salgadová - Maria Antonelliová, ktoré zdolali Fínky Anniinu Parkkinenovú a Taru Lahtiovou-Liukkonenovú 2:1.Duel s Nemkami, ktoré už tento rok dosiahli tri významné umiestnenia v Svetovej sérii, keď v americkom Fort Lauderdale vybojovali bronz a v Rio de Janeiro a v Moskve skončili piate, mal od začiatku vyrovnaný priebeh. V polovici setu si však Slovenky vypracovali trojbodový náskok (17:14) a hoci v koncovke ešte nemecké reprezentantky znížili na 19:20, set si už Dubovcová so Štrbovou nenechali vziať. V druhom dejstve Nemky neustále viedli (6:3, 16:12, 18:15), ale v závere Slovenky vyrovnali na 18:18 a napokon prehrali veľmi tesne 19:21. V rozhodujúcom tajbrejku mali slovenské plážové volejbalistky od začiatku navrch, vyhrávali 4:1 a neskôr 11:7. Skúsené Nemky, ktoré hrajú spolu od roku 2013, sa ešte pokúsili o zvrat a znížili na 10:11. Nápor však zverenkyne poľského trénera Lukasza Fijaleka odrazili a sériou štyroch bodov zaznamenali vrátane kvalifikácie tretie víťazstvo na trojhviezdičkovom turnaji Dela Beach Open.