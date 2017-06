Dubovcová so Štrbovou začali v Haagu výhrou nad Američankami

Beachvolejbalová hráčka Natália Dubovcová. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

FIVB Svetová série - Haag, Holandsko:



1. kolo kvalifikácie:



Caricová, Laneová (USA) - Dubovcová, Štrbová 0:2 (-20, -12)



2. kolo kvalifikácie (streda):



18.50 Baquerizová, Lobatová - Dubovcová, Štrbová







Haag 14. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili úspešne do kvalifikácie turnaja FIVB Svetovej série v holandskom Haagu. V prvom kvalifikačnom kole zdolali Američanky Caitlin Ledouxovú a Lane Caricovú 2:0 (20, 12) a postúpili do 2. kola.V ňom sa ešte v stredu o 18.50 stretnú so španielskou dvojicou Elsa Baquerizová McMillanová a Angela Lobatová Herrerová, ktorá mala v 1. kole voľný žreb. Víťaz postúpi do hlavnej časti trojhviezdičkového turnaja.Dubovcová a Štrbová štartujú na svojom prvom spoločnom turnaji v rámci Svetovej série. Do zápasu s oveľa skúsenejšími Američankami vstúpili trochu ustráchane a v prvom sete prehrávali 8:15. Postupom času však ich výkon rástol, k skúsenej Dubovcovej sa pridala aj Štrbová a náskok zámorských reprezentantiek sa znižoval. Zlom nastal pred koncovkou setu, keď Slovenky vyrovnali zo 16:19 na 19:19, odvrátili aj jeden setbal a napokon uchmatli dramatické prvé dejstvo 22:20. V druhom sete slovenské plážové volejbalistky jasne dominovali a od začiatku diktovali tempo. Vypracovali si až desaťbodový náskok a napokon vyhrali 21:12.