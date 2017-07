Dubovcová so Štrbovou zdolali Nemky a postúpili zo skupiny

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Svetová séria, 4-hviezdičkový turnaj v Olsztyne:



Hlavná súťaž - C-skupina:



Pavanová, Humana-Paredesová (3-Kan.) - Dubovcová, Štrbová (30-SR) 2:0 (12, 14)

Bienecková, Schneiderová (14-Nem.) - Börgerová, Kozuchová (19-Nem.) 0:2 (-13, -18)



o 3. miesto v skupine znamenajúce postup:

Dubovcová, Štrbová (30-SR) - Bieneck, Schneider (14-Nem.) 2:1 (18, -18, 12)

Olsztyn 20. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili na štvorhviezdičkovom turnaji Svetovej série v poľskom Olsztyne zo skupiny do vyraďovacích bojov. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad nemeckou dvojicou Victoria Bienecková a Isabel Schneiderová 2:1 (18, -18, 12). Mená súperiek v piatkovom 1. kole sa Slovenky dozvedia po večernom žrebe.Dubovcová so Štrbovou najskôr vo štvrtok vo svojom úvodnom zápase C-skupiny hlavnej súťaže prehrali s favorizovanou kanadskou dvojicou Sarah Pavanová a Melissa Humana-Paredesová 0:2 (-12, -14). Turnajové trojky, ktoré v tejto sezóne z piatich štartov na turnajoch Svetovej série boli štyrikrát v semifinále a trikrát dosiahli pódiové umiestnenie, mali od začiatku navrch a zaslúžene vyhrali.V zápase o "prežitie" na turnaji boli favoritkami Nemky, ale v tesnom prvom sete bodovali od stavu 18:18 už len Slovenky a dostali sa do vedenia. V druhom dejstve mali navrch nemecké reprezentantky, keď vyhrávali už 19:12, ale mohutným finišom, ktorý síce na zvrat v sete nestačil, si Dubovcová so Štrbovou získali späť sebavedomie. Set prehrali 18:21 a o víťazovi musel rozhodnúť tajbrejk. Tretí set bol veľmi vyrovnaný, ale do rozhodujúceho trháku sa Slovenky dostali dvomi bodmi od stavu 10:10 a náskok už nepustili. Set vyhrali 15:12 a aj na svojom druhom turnaji v Svetovej sérii sa radovali z postupu do play off.