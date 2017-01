DUBOVCOVÁ: Väčšina škôl, nemocníc a polícií nemá bezbarierový prístup

Na snímke verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) – Väčšina škôl, nemocníc i pracovísk Policajného zboru (PZ) nemá dostatočne zabezpečený bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím. Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová to skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave, na ktorej prezentovala výsledky prieskumu bezbariérovosti vo verejných budovách. Jej úrad vykonal prieskum v roku 2016.Zozbieral údaje z 24 škôl všetkých stupňov v Bratislave (10 percent všetkých škôl v hlavnom meste), 30 pracovísk oddelenia dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru a klientskych centier vo všetkých krajoch SR a približne 80 budov 18 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku." konkretizovala výsledky právnička Petra Fűkőová, ktorá bola jedným z gestorov prieskumu. "V prípade zdravotníckych zariadení, pracovísk PZ a klientskych centier je situácia lepšia, i keď aj v tomto prípade nájdeme viacero nedostatkov, najmä v prípade zabezpečenia bezbariérovosti pre osoby so zmyslovým postihnutím," pokračovala.Podľa jej ďalších slov nedostatky sú spôsobené často nevedomosťou (napríklad zle postavená rampa, zle umiestnené prvky na WC), prípadne tým, že stavebné úpravy nezohľadňujú požiadavky bezbariérovosti." doplnila.Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová poukázala na to, že veľké množstvo nedostatkov, ktoré sa týkajú bezbariérovosti, má dosah na uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím.uviedla Dubovcová. Za minimálne rovnako vážne negatívum ako samotné nedostatky považuje to, že verejné inštitúcie nepovažujú nedostatky v bezbariérovosti za podstatný problém, za ktorý sú priamo zodpovedné. Tento prístup je zároveň pre Dubovcovú i vysvetlením najčastejšie spomínaného dôvodu, ktorý inštitúcie v prípade upozornení na nedostatočnú bezbariérovosť spomínajú – nedostatok financií.uviedla Dubovcová.V návrhoch opatrení uvádza úrad ombudsmanky dôsledné implementovanie zásad Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím i dôslednú kontrolu tejto implementácie, tiež zriadenie orgánu, ktorý by sa danou problematikou komplexne zaoberal a koordinoval riešenie.Minuloročný prieskum nadviazal na prieskumy z rokov 2014 a 2015, keď Kancelária verejného ochrancu práv skúmala zabezpečenie bezbariérového prístupu na úradoch verejnej správy i úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.