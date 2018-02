Dúbravka oficiálne v Newcastli, debut ho čaká možno už v nedeľu

Na snímke brankár Martin Dúbravka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Newcastle 1. februára (TASR) - Slovenský futbalový brankár sa stal oficiálne hráčom účastníka anglickej Premier League Newcastle United. Do tímu prišiel na hosťovanie do konca sezóny z pražskej Sparty.Kontrakt obsahuje aj opciu na trvalý prestup slovenského reprezentanta. Dvadsaťdeväťročný brankár by mohol absolvovať debut už v nedeľňajšom zápase Premier League proti Crystal Palace.povedal pre oficiálnu stránku Magpies.povedal na jeho adresu tréner Rafa Benítez.