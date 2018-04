Dúbravka vychytal Newcastlu ďalšie víťazstvo, Benitez: Sme zachránení

Slovenský brankár Newcastle United Martin Dúbravka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Newcastle upon Tyne 16. apríla (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka pokračuje vo výborných výkonoch v drese Newcastlu United. V nedeľňajšom stretnutí 34. kola anglickej Premier League proti londýnskemu Arsenalu predviedol viacero bravúrnych zákrokov a prispel k víťazstvu "Magpies" 2:1.V 14. minúte inkasoval vôbec prvý gól v St. James' Parku od Alexandra Lacazetta, ktorý zblízka dorazil center Pierrea-Emericka Aubameyanga, no domáci o štvrťhodinu vyrovnali zásluhou Ayozea Pereza. Španielsky útočník si dobre nabehol do šestnástky na center a strelou na bližšiu žrď prekonal Petra Čecha. O zisku troch bodov pre Newcastle rozhodol v 68. minúte razantnou strelou Matt Ritchie.Newcastle je v tabuľke na 10. mieste so 41 bodmi a záchranu má prakticky vo vrecku.netajil spokojnosť tréner Newcastlu Rafael Benitez.Brankára Arsenalu škrelo, že "kanonieri" vyšli v Newcastli naprázdno.čertil sa Čech.