Duchovnému Gülenovi, žijúcemu v USA, hrozí strata tureckého občianstva

Na archívnej snímke turecký duchovný Fethullah Gülen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 5. júna (TASR) - Turecký duchovný Fethullah Gülen, ktorý žije v americkom exile, príde o turecké občianstvo, ak sa do troch mesiacov nevráti do svojej vlasti, varovali dnes turecké úrady. Ankara Gülena obvinila zo zosnovania vlaňajšieho pokusu o vojenský prevrat a zo snahy podkopať autoritu tureckej vlády a zosadiť ju.Turecké ministerstvo vnútra v rozhodnutí dnes zverejnenom v oficiálnom úradnom vestníku menovalo Gülena medzi 130 osobami hľadanými tureckými úradmi. Všetkým - ak sa nevrátia späť do vlasti - hrozí strata tureckého občianstva.Zoznam obsahuje aj mená dvoch poslancov prokurdskej strany Faysala Sariyildiza a Tugby Hezerovej. Dvojica sa pravdepodobne nachádza v Európe. V Turecku čelia obaja obvineniam z terorizmu.Menovaným osobám hrozí v prípade zrieknutia sa tureckého občianstva strata viacerých výhod. Agentúra AP však v tejto súvislosti napísala, že Gülen má v USA povolenie na trvalý pobyt a dôsledky zo straty tureckého občianstva by sa ho mali dotknúť iba minimálne.Gülen žije dlhodobo v USA a všetky obvinenia vlády odmieta. Vlaňajší pokus o vojenský prevrat odsúdil.